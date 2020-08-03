好可疑！內地神秘種子傳到日本　網民收不明包裹貼「中國郵政」

美國及加拿大早前有民眾收到不明來歷的種子包裹，最近事件傳到日本，當地有不少人近日陸續收到類似的可疑包裹，當中更包括知名搞笑藝人濱田雅功的妻子小川菜摘。日本農林水產省呼籲，如收到包裹者講勿種植來路不明的種子，並應馬上與相關單位聯絡。 中國外交部早前回應美國居民收到種子包裹時指出，有關郵件上的中國郵政面單是偽造，並提出希望進行調查。

有日本網民日前於Twitter分享收到不明來歷的種子包裹的經歷。（Twitter圖片）

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有日本網民日前於Twitter分享經歷，表示家人收到一個貼上了「中國郵政」字樣紙條的包裹，上面雖沒有寫上寄件人姓名或相關資料，僅寫有來自廣東深圳，以及一個內地電話號碼。但收件人即樓主家人的姓名、地址及電話號碼卻有清楚顯示。

樓主家人拆開包裹後只見1包不明來歷的種子，相中可見種子呈啡色，總數約為數十顆，未知屬何類品種。樓主其後亦解釋，家人沒有種植種子，並已向橫濱植物防疫所聯絡。

包裹貼上了「中國郵政」字樣紙條，僅寫着是來自廣東深圳，以及一個未知真確的內地電話號碼，但收件人即樓主家人的姓名、地址及電話號碼卻清楚的顯示。（Twitter圖片）

有網民解釋，如果使用當地泥土種植這些種子，有機會破壞當地植物生態系統，而且種子更可能內藏害蟲的卵子，如果混入土壤，有機會變成病毒，所以呼籲收到包裹的人切勿種植。

知名搞笑藝人濱田雅功的妻子小川菜摘早前亦曾中招，她於Instagram撰文表示大約一周前接到包裹，因為早前曾上網買過植物、種子等，以為包裹是網購的植物種子，只是時間太久忘記了，不知情下就播種了。

後來她發現是聲稱來自中國內地的可疑種子，於是即向植物防疫所通報，最後依指示把種子、發的芽收進兩層袋內處理，又提醒網友要小心。

日本農林水產省檢驗後，發現其中一些是蔥的種子，但這些種子上可能會附着「有害生物」，呼籲民眾收到後立刻向有關單位通報，切勿胡亂種在花園裏或丟棄，否則有可能釀成生態危機。目前政府仍不清楚包裹寄出的用意和目的，只能呼籲民眾要小心注意類似包裹。

美國多個州份有人收到懷疑來自中國的郵件，內有不明種子，事件引起國際社會關注。中國外交部發言人汪文斌7月28日表示，植物種子屬萬國郵政聯盟禁限寄的規定範圍，指中國郵政嚴格執行該組織的禁限規定，嚴禁收寄種子類物品。他又稱經與中國郵政確認後，認為涉事郵件上的面單屬偽造，要求美國節政退回郵件以便調查。

（Twitter、Instagram）