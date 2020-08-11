塗抹潤膚霜後點蠟燭　英83歲婦瞬間變「火人」慘死

英國倫敦83歲老婦伊馮娜（Yvonne Webb）在塗抹潤膚霜後懷疑在煤氣爐附近點燃蠟燭，意外地導致引火上身頓成「火人」，她衝出家門求救，鄰居急忙上前協助，可惜送院搶救後終告不治。

伊馮娜的兒子韋布（Ben Webb）表示，母親患有早期認知障礙症（Dementia），塗抹潤膚霜是為了舒緩濕疹及牛皮癬，豈料點燃蠟燭時令身體着火。他稱：「當時我在家中照顧兒子，接到電話後立即趕去她（母親）的家，去到發現她的傷勢很嚴重，不久被送上救護車，我陪同去醫院，這亦是我最後一次和她說話。」

韋布其後發起活動提醒民眾關注潤膚霜的潛在危險，同時要求廠商在安全標籤上列明要注要的事項。他說：「很可惜，我媽媽因為認知障礙，肯定不明白塗潤膚霜也存在風險，然而事發前我也是完全不知道的。對孩子而言，她是很稱職的祖母，實難想像她以如此痛苦的方式離世。」

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潤膚霜普遍含有易燃物質

倫敦消防隊（London Fire Brigade）指出，潤膚霜普遍含有石蠟（Paraffin）、石油或天然油脂等成份，均屬易燃物質，且大部份人都不知道一旦潤膚霜滴落衣物變乾後，會變得很容易燃燒起來。

根據倫敦消防隊的統計，自2017年起，已有16人因使用含有石蠟的護膚霜而引發大火，部分不含石蠟的護膚霜也有招來祝融的可能，故特別提醒塗抹潤膚霜的同時應避免點燃蠟燭或吸煙，尤其是行動不便的人士，因為他們較易弄跌東西、頭腦不清醒或點燃蠟燭後睡着，提高了火種碰到易燃物質的風險。