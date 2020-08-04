港爸1家4口駿洋邨隔離　歷14日觀察發文報喜：終於平安返屋企

新冠肺炎第3波疫情持續肆虐，確診個案人數終在連續12日「破百」後跌回雙位數，當中不少人因接觸到確診者而染疫。早前有港爸分享，指因同居家人確診，故1家4口自上月20日起入住駿洋邨隔離14天，期間他感謝醫護及民安隊照顧，正面態度獲網民大讚。昨日他再發文報喜，表示家人經兩次檢驗後，終可平安返屋企，網民得知消息都紛紛送上祝福。

港爸發文報喜，指1家4口經過14天隔離和兩次檢測，終可平安回家。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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該名港爸早前在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，分享1家4口在駿洋邨接受14天觀察的隔離生活，至前日（2日）他再次報喜：「喺度多謝大家一直嘅支持同鼓勵，我哋一家4口經歷14日隔離同2次檢查，最後終於可以平安返屋企！」

他又分享14日以來的經歷，直指因單位內沒有冷氣，「頭一星期真係好熱，小朋友熱到出熱痱」，幸好有帶備營養補充品供小朋友服用，亦不時為他們沖身抹身才能漸漸適應。至第2個星期天氣轉變，溫度回落並落雨，令他們舒服許多，「夜晚瞓覺都可以開一部風扇已足夠，就算下午都唔需要沖身」。

一名港爸早前在網上分享入位火炭駿洋邨的隔離生活，希望讓更多人了解隔離安排的資訊。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

↓港爸分享駿洋邨隔離生活最強備忘↓

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至於4人的起居作息方面，港爸指小朋友「同平時一樣冇乜分別，玩、食、瞓」，4歲半的哥哥亦明白事理，陪住妹妹玩耍，「兩兄妹都好似平時咁度過，冇話要喊住走同返屋企」。

4人每日早上8時起床，梳洗後會食早餐及洗衫晾衫，之後港爸會陪兒子做功課，午餐後他們亦有「玩DIY玩具、畫畫、瞓晏覺、iPad學習」等時間，晚飯及洗澡便過一天，「有小朋友時間過得特別快」。

港爸稱如大家萬一需要隔離，可參考他之前的分享，又祝福正在隔離中心接受緊隔離的人能平安回家。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

港爸指，他離營前得知鄰近單位再有人入住，未知駿洋邨將延遲至何時才停運，稱如大家萬一需要隔離，可參考他之前的分享。他亦祝福正在隔離中心接受緊隔離的人「可以平安無事返屋企，冇入隔離中心都希望你哋唔需要入，大家加油」。

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