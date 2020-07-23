女子深圳離港避疫送東莞隔離　呻無奶茶水果如賣豬仔　網民轟巨嬰

本港近日第三波新冠肺炎疫情爆發，有人留家減少外出，也有人選擇北上避疫。不過，一名女子日前在微博發帖，稱自己從香港經深圳出境後被「賣豬仔賣到東莞」，須轉到東莞酒店隔離，抱怨當局未有提供奶茶、水果等「必需品」，結果被大批內地網民炮轟「巨嬰」，指隔離不是度假，氣得要求她回港，她連忙解釋帖文只是「開玩笑」，但仍無法平息爭議，最終要刪除微博帳戶。

一名女子上周三（15日）在微博發文，抱怨北上後的酒店隔離生活如「賣豬仔」，引來網民炮轟。（fb截圖）

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一名女子上周三（15日）於微博發帖，大呻自己從香港到深圳後，「賣豬仔賣到東莞」，獲安排入住東莞茶山鎮的酒店接受醫學觀察，後來收到當局通知，隔離期間如需工作人員運送物品，須每天早上11時前告知，物品經公安檢查後會在送餐時一同送到，但奶茶、熟食、水果、速遞、外賣等非生活必需品除外。

女子不滿地指，「睡醒一覺都未過完第一天」，並質疑「水果、奶茶都是必需品好嗎」，在帖文中配上「沒眼看」的貼圖。帖文一出，隨即引起微博網民熱議，紛紛留言批評事主是「巨嬰」，要求她返回香港，「隔離又不是度假，不要太慣着」、「香港人又不交稅，憑什麼要求這個、要求那個？」。

面對網民批評，事主後來解釋稱「賣豬仔」純屬調侃自己，帖文也是明顯開玩笑，但網民繼續狠斥事主。（微博截圖）

爭議繼續發酵，事主後來編輯帖文，留言稱「賣豬仔」純屬調侃自己，「因為一開始說是送去深圳的酒店，下車後才知道被送去東莞」，又指得知其他酒店可以叫外賣，自己所住酒店卻不准，她強調未曾「纏着人家工作人員給我買」。至於原文「必需品」一詞，她解釋是明顯在開玩笑，知道會令人曲解意思後已編輯原文。

然而，事主的留言未能平息網民怒火，有人反問她既然舉動如此委屈，「點解翻（返）來大陸？？」，有人狠批她態度和措辭不當，「我們不容許任何人，出於私欲，不懂感恩，只知索取，再給醫護人員繁重的工作增加負擔和麻煩」；最後事主更將微博帳戶刪除，網頁顯示「該帳號因用戶自行申請關閉」，現已無法查看任何內容。