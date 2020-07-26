港爸分享1家4口入住駿洋邨隔離經驗　單位冇冷氣但有呢啲嘢提供

本港新一波新冠肺炎疫情爆發，確診個案數字連日破新高，不少密切接觸者須入住檢疫中心隔離。有港爸日前就在網上分享入住火炭駿洋邨的點滴，4口之家目前已隔離7天，雖然要適應足不出戶的生活，但他坦言希望藉今次經驗，讓小朋友明白「凡事唔係必然」的道理，又感謝醫護人員和民安隊的照顧。

一名港爸在網上分享入位火炭駿洋邨的隔離生活，希望讓更多人了解隔離安排的資訊。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

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該名港爸在「巴打絲打 Facebook Club」發帖，稱因為同居家人確診，故他們1家4口自上周一（20日）起入住駿洋邨，接受14天觀察，至今已是第7天的隔離生活。他表示，當局給他們一天時間準備和收拾東西，在專車送到檢疫中心前同樣禁止外出；每間公屋單位大細不同，視乎家庭人數安排，由於他們為2名成人和2名小朋友，獲安排兩睡房的單位。

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港爸在帖文強調，他們一家人沒有將隔離當作度假，純粹希望分享經驗，給大家一點心理準備。作為有小朋友的家庭，他指父母面對隔離的心態非常重要，即使要接受隔離，便當作是入訓練營的體驗，「畀小朋友知道凡事唔係必然，冷氣唔一定有，好食又一餐，唔好食又一餐」。

港爸拍下隔離單位外的景色，目前他們一家進入隔離的第7天，未出現病徵。（fb「巴打絲打 Facebook Club」）

帖文最後感謝一眾醫護和民安隊隊員，感激對方在近日工作量大增的情況下無私付出，為隔離人士提供物資和食物。帖文至今已有逾2萬個讚好和「心心」，大批網民稱讚港爸的正面樂觀心態，感謝千字文般的用心分享，紛紛留言為樓主一家打氣，「好正面的父母」、「希望你哋一家身體健康！心態好梗要」。

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