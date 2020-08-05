羅霈穎逝世與風水有關？工作室驚見奪命穿心煞　師傅教路一招化解

台灣女星羅霈穎猝逝消息震驚各界，過去命理專家詹惟中曾和節目《風水！有關係》到她位於八德路的工作室走訪，雖然她曾主持命理節目，對於風水有基本瞭解，但詹惟中仍發現部分瑕疵。

「穿心煞」係咩意思？點圖看詹惟中逐步解構羅霈穎工作室▼▼▼

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詹惟中提到，羅霈穎住處客廳後無靠、上有樑，橫樑貫穿客廳，但羅霈穎利用鏡面材質包覆住橫樑，並在樑的兩側貼銅錢去形除煞，只是詹惟中點出銅錢應該要貼在樑的下方，貼在兩側根本是亂貼一通。

此外詹惟中提到，該處臥室大、客廳小，意味著男主人可能個子小、能力小或年紀小，羅霈穎解釋因為平時最常待在房間裡躺著看電視、打電腦，加上以前住的地方客廳大反而容易吸引一大群朋友串門子開趴，她怕麻煩乾脆選擇臥室格局大。

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客廳之外，在廚房發現爐灶正對冰箱，有水火沖的問題，容易影響女性的健康，詹惟中當時建議在冰箱黏貼紅紙，營造火火相生就可以化解窘境，又或者選購冰箱時選擇綠色款火木相生，也可以選米色、黃色款形成火土相生，但除此之外，詹惟中說廚房還有更大的問題，就是樑壓灶，會導致女主人壓力很大。

而詹惟中還注意到房子另一個問題，屋內有明顯的「穿心煞」，門上有橫樑貫穿，容易導致意外血光，雖然羅霈穎有修補過，但還是建議要懸掛葫蘆、五帝錢。另外也提到羅霈穎臥室中，床頭貼的是梅花，象徵情路坎坷，若想提生正桃花，應該以百合、牡丹的圖騰為主。

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儘管當初羅霈穎在這間房子費盡心思規劃，希望打造出守財、女強的風水格局，然而如今卻也在此猝逝，讓不少觀眾感到遺憾，有網友在近日特別找出影片回顧，感嘆2020年真的是太難熬的一年！

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