BNO居英權｜英國更新BNO政策　難再太空人式移民＋入籍8大須知

【BNO居英權 / 政策】英國政府日前就港區國安法問題，推出英國國民（海外）護照BNO「5+1」升級方案，明年1月起可申請。不過英國內政部前日（3日）更新了BNO簽證條款，或難再「太空人」式移民。

英國上月（7月）正式公布BNO「5+1」擴權方案，持有BNO港人2021年1月起可申請，符合條件就可以申請成為英國公民，方案詳情如下。

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英國公布的方案相對清晰，不過現在可能又要考慮多一重了。事關英國內政部前日（8月3日）更新了以下BNO政策，或會影響申請資格。

👇👇👇 BNO新政策如下（點小圖放大看）👇👇👇

中國指或推反制措施

英國推出BNO擴權方案後，中國已表明或推出反制措施。而中國駐英國大使劉曉明指出，中國未來不會將BNO視為合法旅遊證件。

中國駐英國大使館發言人亦強調，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民（海外）護照」，都是中國公民。

BNO問題再引起熱論，如果想續領BNO，可按以下做法續領，但記得看看申請條件、申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法，以及副簽要求。

BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的朋友，便沒有申請的資格。

2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。

3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。