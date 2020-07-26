BNO 續領寄件│BNO 文件寄英國最抵方法　FreightAmigo寄 BNO 教學

【BNO 續領及寄件教學／居英權】英國政府允許 BNO 持有人及其親屬，在 2021 年 1 月起申請「香港英國國民（海外）簽證」（Hong Kong BNO Visa），持有 BNO Visa 者可以到英國工作和讀書，居住 5 年後更可申請英國定居，再多 12 個月即可申請成為英國公民。雖說就算 BNO 遺失或過期，都可以申請 BNO Visa，不過還是建議有資格者，申請一本有效的 BNO 旁身為佳。以下將教大家申請 BNO，以及幫大家格價，看如何寄文件去英國最抵。

👇👇👇英國最新宣布擁有 BNO 身分的港人，可在 2021 年 1 月申請特別簽證（BNO Visa 留英定居，即睇申請人需要達到的 6 項條件👇👇👇

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BNO 文件寄英國最抵方法（時間較快，價錢較便宜）

市埸提供很多速遞的選擇，如DHL、Fedex、UPS 等，除直接上官網外，也可以到速遞預約網站申請收件和送件。同時，可對比各大型速遞公司的服務和收費。不過不同的速遞預約網站中，同一間速遞公司的報價都有所不同，想又快又便宜寄到文件去英國，就需要去多個網站進行格價。以下將會使用Spaceship和FreightAmigo示範和比較。

👇👇👇 FreightAmigo 預約寄 BNO 申請文件步驟（點圖放大睇）👇👇👇

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👇👇👇Spaceship 預約寄 BNO 申請文件步驟（點圖放大睇）👇👇👇

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速遞平台比較

FreightAmigo 和 Spaceship 都屬於速遞預約平台，並不是直接經營速遞公司，用戶可以在這兩個平台上找出不同速遞公司的報價，以及進行預約。FreightAmigo 和 Aramex 速遞現正提供優惠，只要 $196 就能在 3 - 6 日內送達到英國，考慮到價錢和運輸時間，FreightAmigo 的性價比很高。而如果只考慮運輸時間的話，Spaceship 則提供 1-2 日 Fedex 國際優先速遞小郵包服務(IP)，不過運費即貴一點（約 $400），大家可以考慮個人需要作出選擇。

如擁有 BNO 身份的話，可考慮先續領，再決定是否行使 BNO 的權利 【鄧鴻至 攝】

👇👇👇放大下圖睇各主流國際速遞公司收費比較：（實際郵費根據郵件重量會有不同，以速遞公司報價為準，以下比較郵費只作參考）👇👇👇

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👇👇👇BNO 申請步驟（點圖放大睇）👇👇👇

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👇👇👇報失 BNO步驟（點圖放大睇）👇👇👇

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「LS01」報失表格（按此進入）

BNO 申請網站（按此進入）