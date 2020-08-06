新布尼亞病毒｜Google搜尋量激增！中國排第4　竟然最多人搵呢樣

中國爆發「新布尼亞病毒」（新型布尼亞病毒／new bunyavirus／發熱伴血小板減少綜合症／SFTS）引起全城甚至全球關注。網絡搜尋數據或能反映哪些地方最關注，結果顯示，竟然連中國內地及香港，都不及這個地方的人關心「新布尼亞病毒」？

全球新冠肺炎疫情未止，中國內地多個省市又傳出「新布尼亞病毒」爆發，而且更是可以人傳人並致命的急性傳染病，旋即引起熱論。

「新布尼亞病毒」是10年前被確認的急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬。（台灣疾管署）

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根據Google Trends數據，以「新布尼亞病毒」作為主題的搜尋熱度，於傳媒近日開始報道內地「新布尼亞病毒」情況後明顯急升，至8月5日升至高峰的100熱度，今日（8月6日）熱度仍然十足，可見全球都非常關心「新布尼亞病毒」問題。

👇👇👇 全球搜尋趨勢 👇👇👇

邊個地區最關心新布尼亞病毒？

雖然新布尼亞病毒在中國內地爆發，但中國內地在過去7天搜尋熱度只排第4，比台灣更低。究竟最關心新布尼亞病毒的是哪個地區呢？

👇👇👇 新布尼亞病毒搜尋地區前10名＋相關搜尋 👇👇👇

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新布尼亞病毒感染病徵及自保貼士

新布尼亞病毒主要由蜱蟲叮咬感染，嚴重者可能會多重器官衰竭，死亡率5至15%😰。要知道自己有否中招感染，就要看看自己有否以下徵狀了！

👇👇👇 感染「新布尼亞病毒」7大徵狀 👇👇👇

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至於如何預防「新布尼亞病毒」，以及正確處理蜱蟲叮咬方法，可看此：

中國爆新布尼亞病毒人傳人可致命 小心蜱蟲叮咬 即睇病徵學自保