中國爆新布尼亞病毒人傳人可致命　小心蜱蟲叮咬　即睇病徵學自保

【新布尼亞病毒 / 新型布尼亞病毒是什麼？】全球新冠肺炎疫情未止，中國內地多個省市又傳出「新布尼亞病毒（new bunyavirus）」爆發😱。「新布尼亞病毒」究竟是什麼？有何病徵？遇到蜱蟲叮咬要如何處理呢？🤔

翻查資料，中國內地江蘇、浙江、安徽等地近期都有民眾感染「新布尼亞病毒」，今年至少已有62人染病，7人死亡。除了中國，韓國及日本亦曾有確診病例。

「新布尼亞病毒」叫「發熱伴血小板減少綜合症（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome，SFTS）」，是急性傳染病，10年前開始出現，主要由蜱蟲叮咬感染，有人傳人風險，嚴重者或多重器官衰竭，甚至死亡，死亡率5至15%😰。

「新布尼亞病毒」是10年前被確認的急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬。（台灣疾管署）

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要知道自己有否中招感染，就要看看自己有否以下徵狀了！

👇👇👇 感染「新布尼亞病毒」7大徵狀 👇👇👇

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「新布尼亞病毒」自保貼士及正確蜱蟲處理法

夏天炎熱雨水又多，蚊蟲也十分活躍。要有效預防被蜱蟲叮蚊，可留意以下貼士。

👇👇👇 「新布尼亞病毒」自保貼士 👇👇👇

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但提提大家，如果不幸遇到蜱蟲叮蚊，千萬不要手快抓住並丟棄，否則隨時惹禍上身！以下正確處理蜱蟲步驟，大家一定要先學好！

👇👇👇 正確處理蜱蟲步驟👇👇👇

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當然，如果感到身體不適，就要盡快求醫！