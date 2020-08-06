眼乾原來大件事！女生求醫揭眼睫毛藏17條蟎蟲　教你護眼預防8式

【護眼蟎蟲眼乾處理法】WFH在家工作長期對住電腦熒幕，「眼乾」不適是家常便飯，但原來不容忽視！中國內地有女子感到眼睛乾澀痕癢，到醫院檢查才發現原來眼睫毛裏有大量蟎蟲有關！

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於內地每日朝9晚6工作的陳女士，近兩個月眼睛突然感到乾澀痕癢，滴眼藥水也無用，便到暨南大學附屬廣州愛爾眼科醫院求醫，醫生檢查發現，陳女士的眼睫毛竟然有多達17條蟎蟲，是由蟎蟲引發的乾眼症。

👇👇👇 眼睫毛長蟎蟲恐怖實況👇👇👇

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眼睫毛上的蟎蟲可引起瞼板腺功能障礙，需清潔瞼緣及除蟎，治療一般需6至8周，相對麻煩。

如何分辨蟎蟲型眼乾？

都市人營營役役，眼乾時有出現，如果短暫休息後情況改善，可能只是「視疲勞」，但若充份休息後仍難以緩解，甚至出現眼紅、眼睛畏光、灼熱感、異物感等不適，就可能出現問題，應立即求醫。

要預防蟎蟲感染，醫生有以下8大貼士，經常眼乾，尤其是長期化妝的女士們要注意了。

👇👇👇 預防蟎蟲 + 護眼8式 👇👇👇

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除了眼乾蟎蟲，病毒亦要關注。中國內地江蘇、浙江、安徽等地近期都有民眾感染「新布尼亞病毒」，今年至少已有62人染病，7人死亡。該病毒可人傳人，大家記得留意以下病徵。

👇👇👇 感染「新布尼亞病毒」7大徵狀 👇👇👇

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