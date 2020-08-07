實惠CareHK口罩升級至Level 2　8.7晚起網上預售　限量4000盒

新冠肺炎（COVID-19）第三波疫情持續，不少人都四出搜羅更多高防口罩。本地品牌匯愛CareHK近日宣布，其生產的口罩已升級至ASTM F2100 Level 2水平。Pricerite實惠將於今日（7日）起，逢晚上9時至翌日中午12時，於網店接受會員優先預購，限量4000盒。

實惠曾於4月發售20萬個｢CareHK 匯愛｣港產成人口罩。（實惠FB圖片）

實惠在facebook專頁表示，獨家發售CareHK匯愛升級版Level 2成人及中童口罩，產品獲得ASTM F2100 Level 2 及「Q嘜」優質認證，並通過BFE及PFE ≥98%測試，證實能有效過濾細菌及粒子達98%以上。不過由於口罩「升級」，價錢亦有上調，現售129元一盒。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式↓↓↓

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CareHK 匯愛第二批20萬個口罩於4月運抵實惠貨倉。（CareHK fb圖片）

CareHK口罩詳情⭐

1. CareHK升級版成人口罩 (50個裝)

ASTM F2100 Level 2

PFE、BFE ≥ 98%

香港製造

尺寸 17.5 x 9.5 cm

會員獨家價 $129/盒（原價$139/盒）

2. CareHK 升級版 中童口罩 (同時適合細臉女士) (50個裝)

ASTM F2100 Level 2

PFE、BFE ≥ 98%

香港製造

尺寸 14.5 x 9.5 cm

會員獨家價 $129/盒（原價$139/盒）

+ 5 + 4 + 3

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

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