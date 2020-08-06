保健品公司推納米抗菌小童口罩　網上預售8.7截止　限量1000盒

新冠肺炎第三波疫情持續，愈來愈多商家推出中小童高防口罩，讓家長們安心選購。保健品公司維特健靈推出「Nano-HF95 納米抗菌口罩」小童版，適合3至8歲小童使用，現可於網上公開預售，至明日（7日）截止，一盒30個，售價為199元，限量1000盒，BFE逾99%、PFE逾95%。

維特健靈推出「Nano-HF95 納米抗菌口罩」小童版，適合3至8歲小童使用。（維特健靈圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「Nano HF-95 納米抗菌口罩」小童版採用科研納米纖維，替代傳統口罩，主要物料熔噴靜電棉，能阻隔細菌及小至 0.1 微米的懸浮微粒子外，更具抗菌效能，可大大減少細菌依附於口罩的數量。首批1000盒公以先登記後抽籤形式預購，登記期為3日至7日，每人限購1盒，預購登記時無須付款。

按圖睇生產過程及產品規格 ↓↓↓

「Nano HF-95 納米抗菌口罩」小童版詳情：

登記期 : 8月3日至8月7日晚上23:59

中籤結果通知日期：8月17日晚上6時

付款及取貨期：8月24日至31日

口罩規格：

- 適合3-8歲使用

- 已通過ASTM BFE ≥ 99%、PFE ≥95%

- 採用立體設計，摺合後的大小為H:12cm x W:7cm

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？

+ 16 + 15 + 14

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5