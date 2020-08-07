卓悅「1蚊1口罩」會員優惠　愛的家高防版$30/30個　即睇門市地址

【口罩供應 / 卓悅愛的家】新冠肺炎第三波疫情持續，卓悅近日推出「一蚊一口罩」會員優惠，於8月6日至8月8日期間在全線分店，均可以一元一片口罩的價錢，購買愛的家S99及V99口罩一盒，每人每日限買每款一盒。

卓悅推出「一蚊一口罩」會員優惠。（卓悅FB圖片）

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是次以優惠價發售的口罩，包括愛的家S99一次性3層口罩高級防護版，BFE逾99%，符合歐盟EN14683 2019 Type IIR，每盒售30元30個；另一款則是V99口罩，BFE及PFE逾95%，一盒50個售50元。

愛的家S99口罩。（愛的家fb圖片）

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↓↓↓ 兩款愛的家口罩評分及規格 ↓↓↓

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📌1蚊一個口罩優惠詳情📌

日期：即日至8月8日

購買地點：全線卓悅分店

口罩型號：

愛的家 S99 一次性3層口罩(高級防護版) 30個

$30/盒

愛的家 V99 一次性醫用口罩50個

$50/盒

每位會員每日每款限買一盒。

優惠數量有限，售完即止。

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