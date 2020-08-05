GoldPro Mask彩虹口罩優惠發售　最平$88/50個　BFE、PFE 99%

新冠肺炎疫情持續，近日愈來愈多彩虹色口罩新鮮出爐，價錢還要有下調跡象。本地口罩廠GoldPro Mask宣布，正推出顏色口罩優惠，一盒最平88元起，凡購買兩盒即包郵，全部口罩規格均達歐盟EN 14683 TYPE IIR最高標準。

GoldPro Mask推出顏色口罩優惠，一盒最平88元起，凡購買兩盒即包郵。（GoldPro Mask圖片）

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GoldPro Mask在facebook公布詳情，現推出限量1000盒優惠，口罩共4色選擇，包括石灰白、天空藍、淡粉紅及薰衣草紫等，售價為108元，一盒50個獨立包裝。另設天藍色非獨立包裝，優惠價88元一盒，兩款口罩均設買兩盒包郵優惠，買滿5盒再送一盒。有意購買者可到其FB專頁下單，付款後約一兩天快遞出貨。

按圖睇4色實物圖 ↓↓↓

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GoldPro Mask口罩發售詳情

時間：即時起

途徑：Inbox FB專頁

款式：

1.獨立包裝

顏色:石灰白,天空藍,淡粉紅,薰衣草紫

一盒50個

原價 $120/盒， 優惠價 $108/盒

2.非獨立包裝-天藍色

一盒50個

原價 $100/盒，優惠價 $88/盒

數量：1000盒

產地：香港

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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