特朗普封殺微信　騰訊股價大瀉再反彈　網民坐過山車有人成功撈底

【騰訊0700股價】美國總統特朗普昨日簽署行政命令，提出全面封殺抖音海外版TikTok母公司字節跳動，以及禁止45天後美國一切與通訊程式「微信」有關的交易，指控兩個程式「對美國國家安全構成威脅」，消息一出即拖累微信母公司騰訊（0700）股價。 作為重磅股之一，今早騰訊大跌一成，一度失守500元大關，低見499.4元，午間則收報518元，大瀉6.75%，其後再反彈回升，徘徊於525元附近，收市報527.5元。《香港01》整合兩個分別取自連登討論區及香港討論區有關騰訊股價表現的帖文，發現今晨不少股東心情如股價一樣坐過山車，有人則看準時機，分享成功撈底例子。

美國國務卿蓬佩奧表示，將啟動「清潔網絡」 （Clean Network）行動，限制中國網絡公司。（Getty）

華府的行政命令內容提及，將禁止個別或公司與騰訊或子公司進行任何與微信相關的交易，而相關詳情則交給商務部長羅斯（Wilbur Ross）決定。雖然禁令的實際範圍暫未公布，微信母公司騰訊股價一開市仍插水式急瀉一成，收市更一度跌穿500元。

不過《彭博》引述一位美國官員澄清，指封殺令只針對微信，不針對騰訊其他交易，加上有股東看好騰訊下星期公布業績，午間休市後股價再次反彈，升回525元附近，並以527.5元收市。不少網民看到騰訊上午的表現紛紛開post討論，有人恐慌離場，擔心不及時止蝕或要承受與滙豐控股（HSBC，0005）股東一樣的下場，亦有人認為現時才是入市時機。

連登討論區有網民發帖分享特朗普的行政命令新聞，討論騰訊股價表現，有人形容股東恐慌拋售的情況猶如「人踩人」。文字雲（Word Cloud）顯示，除「騰訊」及「TikTok」外，「美國」、「制裁」、「交易」及「賣」等均屬熱門討論關鍵字，可見網民非常關注華府封殺措施帶來的影響。

不過也有網民質疑，美國未公布封殺措施的詳情，質疑最終效果或未如市民所想般嚴重，又指出美國不少企業也持有騰訊股份，如一刀切封殺或損害金融業發展。

有人亦舉出騰訊旗下公司開發的《寶可夢大集結》為例，指出騰訊的手機遊戲收入強勁，一但美國全面封殺，多個行業將連帶受巨大影響，因此「game」、「遊戲」及「收購」等亦屬熱門討論詞。

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至於香港討論區的網民亦關注騰訊今晨大跌，有人直指「騰訊咁硬冇見過跌10%」，不禁感到恐慌，不過更多人卻看準500元關口是入市時機，故「500」、「入」及「10%」均屬熱門討論詞。

有人更分享成功撈底經歷，並分享趁低吸納價位，表示於510元或以下入了幾手，對騰訊充滿信心，「別人恐慌你貪婪，趁低吸」、「發達就係要你呢啲有勇有謀嘅特質」。

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