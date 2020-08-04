滙豐績後跌穿海嘯價　有人建議留畀孫有人勸止蝕　網民：我90元買

滙豐控股（HSBC，0005）昨日（3日）公布中期業績，中期利潤大挫，午間休市後股價一度跌穿海嘯價33元，收市報33.4元，跌1.55元或4.43%。今日開市之後大市雖然向好，但滙豐斯人獨憔悴，低開並再度跌穿海嘯價，午間休市報32.55元，跌0.85元或2.54%。 大笨象滙豐作為香港人愛股，股價愈跌愈低令不少人大呻心痛，特別是愈跌愈溝的股民更加是難捨難離，像極了愛情。《香港01》整合兩個分別取自連登討論區及親子王國討論區有關持有滙控應該如何處理的帖文，而且發現高位坐貨的人購入價原來以8字頭為主！

滙豐控股公布中期業績後跌穿海嘯價，令一眾小股民叫苦連天，止蝕離場又難捨難離。（資料圖片）

滙豐控股中期利潤大跌，單計第二季，列帳基準除稅前利潤為10.89億美元（約84.4億港元），按年跌約82%，另外該季預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）38.32億美元（約296.99億港元），按年升近6倍。

滙豐公布業績後股價隨即插水，雖然收市前收復海嘯價，但今日就再度跌穿。一眾小股民昨日已經紛紛討論，是否應該繼續持有滙豐，當中當然不乏高位買入後坐艇至今天的長期股東。

連登討論區中有網民以「$80買入滙豐 點部署 T^T」為題發文，單從標題已經看得出樓主的無奈及痛苦。從文字雲（Word Cloud）可見，「派息」及「有息」分別出現10次及4次，可見有利息與否是網民關注重點，連登格言「正股驚X」及「畀個孫」則分別出現7次及3次，「溝」亦出現8次，或許連登討論區網民看淡程度有限。

↓↓↓連登網民咁樣睇！

+ 5 + 4 + 3

親子王國就有網民以「係咪真係要放晒 #5」為題發文，向其他人請教意見。親子王國的網民普遍認為應該止蝕，「放晒」、「走」、「忍痛」、「賣」「止蝕」等類似意思的字分別出現9次、6次、5次、5次及4次，「好傷」及「好慘」亦分別有4次及3次，「升返」及「先放」亦有3次。值得一提的是，「私有化」亦出現6次，皆因有個別網民提出滙豐可能被平保私有化，引起討論。

↓↓↓親子王國網民咁樣睇！

+ 5 + 4 + 3

《香港01》亦整合了一眾網民在帖文中有提到的買入價，發現連登討論區有略多於一半人在近期低位的3或4字頭「接跌下來的刀」，其餘則在高位如6、7、及8字頭價位持貨至今。相反親子王國討論區則明顯以高位持位人士為主，在6、7、8甚至9字頭價位買貨的人竟佔超過七成。