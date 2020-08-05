特朗普封殺激嬲後生　一文睇清TikTok在美國有幾hit　成功靠3件事

美國封殺TikTok（抖音國際版）事件持續發酵，總統特朗普訂下9月中為封殺「死線」，引起國際關注，同時引來國內大批用戶表達不滿。其中20名TikTok網紅近日發表聯名公開信，反對封殺TikTok，亦有人製作短片反諷特朗普以示不滿，獲得過百萬點擊。 TikTok在美國擁有超過1.65億次的下載量，以年輕族群用戶為主，《香港01》整理相關數據，讓你一文看清TikTok於當地的受歡迎程度，以及背後的成功策略。

美國封殺TikTok（抖音國際版）事件引來國內大批用戶表達不滿，更有網紅發表聯署公開信表示反對。（資料圖片）

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自特朗普宣布將禁用「海外版抖音」TikTok，除非9月中前該公司轉售予美國企業。不少用戶，特別是年輕一群隨即反彈，甚至認為特朗普的做法是針對他們，掀起一輪反特朗普運動，例如曾呼籲年輕人在其6月20日於俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）首場重啟造勢活動「取票不出席」以示，使會場2樓出現大量空位；或是在Google為特朗普旗下的企業給予低分評價等。

日前20名追蹤人數合共超過1億的TikTok網紅發表聯署公開信，反對封殺TikTok，提出與其封殺，不如利用機會透過分拆及公開上巿等方法讓它出售予美國公司，「讓資本主義解決問題，而非國家」。

其中一名TikTok網紅「@maya2960」周一更發表影片《特朗普Freestyle》，諷刺他未有考慮清楚便推行不同措施，歌詞提及「你可以禁用這個app（TikTok），不過還會有新的app，有需求就有供應」。影片上載後極速獲得過百萬次點擊，單是讚好數字已超過50萬。

究竟TikTok在美國有幾Hit？

美國TikTok活躍Android用戶年齡分布：

TikTok自去年起於美國爆紅，全球約10億用戶量中，美國用戶約佔8000萬，不少年輕網紅靠拍攝短片成名，累積大批粉絲成為KOL，吸引不同品牌贊助，並以廣告或相關工作維生。本年6月進行的一項美國研究就顯示，當地的TikTok活躍Android用戶中，超過3成為10至19歲的青少年，亦有約3成屬20至29歲，即超過6成用戶為年輕族群。

美國青少年的社交分享程式使用時間：

根據美國軟件程式公司Qustodio的研究，統計了6萬個位於美國、英國及西班牙家庭的應用程式使用量，其中發現美國的4至15歲青少年，最常使用的社交分享應用程式順序為YouTube、TikTok、Instagram及Snapchat，可見TikTok超越一眾社交平台，成為僅次於YouTube的熱門程式。

TikTok的用量方面，去年5月尚未有新冠肺炎疫情時，青少年每日花約38分鐘使用；其後疫情來襲，各地紛紛宣布實施禁足令，青少年使用TikTok的時間大增超過一倍至1小時12分鐘，至疫情最嚴重的3月中至4月，使用時間再增至約1.5小時，顯示疫情對TikTok來說，或是增加用戶用量的一大原因，增幅亦比其他類似程式如YouTube、Instagram、Sanpchat為多。

美國人對應否封殺TikTok的意見：

TikTok成為美國年輕人的聚集地，猶如「千禧一代」的信息和組織中心。近日封殺TikTok事件持續發酵，對以拍片或以廣告維生的年輕KOL造成極大影響，亦為每日活躍使用程式的年輕用戶帶來噩耗。美國一個上月進行的研究顯示，2200名美國人中，18至34歲的年輕族群有逾半均認為TikTok不應被封殺，而34至44歲的用戶亦有近4成表態反對。

相反，45至64歲以及65歲或以上的年齡群則同樣有逾4成對封殺事件沒有意見，亦分別有3成多認為應封殺TikTok，表示反對的人最少，兩組也是只有約2成。

TikTok為甚麼成功？

1.針對年輕人市場

上文提及，TikTok是繼YouTube後，美國年輕人最常使用的應用程式。事實上，年輕一族亦是智能電話及網絡的最主要使用組群，社交程式為他們營造了「害怕錯過」的心態，加上鋪天蓋地的宣傳以及朋輩間的互動，令TikTok極速攻陷經常依賴手機的年輕人。

加上，TikTok為用戶提供了極簡單的短片製作方法，如有大量音樂可以選擇，或可使用YouTube影片或其他用戶的短片，更上不時有人提出各種「Challenge」（挑戰），容易帶起年輕用戶之間的潮流，吸引更多人加入成為用家。

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2.善用演算法與用家互動

TikTok的主要用戶為年輕一族，亦是網絡上最活躍以及最具表演慾的一群，當用戶打開程式時，最先看到的不是好友的動態，反而是經過演算而得出的「For You」（為你推薦）頁面。「For You」選取的影片是基於用戶與程式的互動，如讚好、分享追蹤的帳號等，經計算再進行加權評分，來決定影片出現的順序，而且演算會隨着用戶的喜好學習及更新，確保能提供符合其興趣的影片，增加使用時間。

3.一分鐘內短片有獨特優勢

TikTok專攻長度於15秒至1分鐘內的短片，這類短片的重要需要非常濃縮，才能抓住眼球，同時不會觀眾失去興趣，創造出創作者與受眾的高互動率。只要互動率高，短片或評價就能靠用戶之間的關係傳播，從而擴展觸及範圍。

另外，TikTok短片的展示方式為全屏幕長條形，用戶只需上下推動即可瀏覽一系列短片，不自覺便會點進不同的內容，並產生互動，不如其他社交平台將不同用戶的內容明顯分隔，間接令用戶的用量增加。

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