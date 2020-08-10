用動作言語讓大量男生想入非非　渣女圖鑑分析5大「綠茶婊」行為

「為得到利益或好處，自私利用別人感情的人稱為『渣』！」YouTube頻道「SKimmy 你的網路閨蜜」一條過百萬觀看率的短片熱爆全城，當中提及「渣女圖鑑」，分析5個渣女或稱為「綠茶婊」的行為，包括習慣用肢體動作或言語暗示「漁翁撒網」，以及扮演弱者來吸引男生「進貢」。

Skimmy分析指為得到利益或好處，自私利用別人感情的人就稱為『渣』。（YouTube截圖）

SKimmy在影片中分析5大渣女行為，最基本的就是習慣用肢體動作或言語暗示，讓大規模的男人想入非非，以達漁翁撒網的目的，「所有有用的男人都不放過」。而她指出「低端的渣女」不懂掩飾，就會變成別女生口中「一跟男人就變了個樣」的綠茶婊。

短片又指，渣女因太懂男生當英雄的心理，總是喜歡表現出弱者可憐模樣，而且她們亦善於維持曖昧關係，「方便下次再度使用」；另外「裝笨」也是她來掩飾自己一切機心的手段。最後一點則是渣女能「神判斷」那人是能否撈着數的對象，很快從言談或行為中辨別面對的男人對她有沒有好感，不會浪費時間，直接果斷放生。

【本文已YouTube頻道「SKimmy 你的網路閨蜜」授權刊登】