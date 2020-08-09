醫管局員工分享醫院壓力仍大　病人卻不合作戴好口罩　籲繼續抗疫

本港近日新冠病毒新增確診個案回落至雙位數，惟衞生防護中心指出，市民保持社交距離的意識不足，確診數字回落較慢。有醫管局員工日前在網上發文，指醫院內壓力仍非常大，病房需東拼西湊空出地方用作隔離，並慨嘆部分病人不合作，直言「你唔珍惜生命都唔好連累照顧你嘅人先得㗎」。

有醫管局員工發文，表示醫院內部壓力大，病床一直爆滿，為讓出空間用作隔離病房，不同.科的病人需在同一病房生活。（資料圖片）

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樓主在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示自己半年前失業，幸好在幾乎花光積蓄時找到醫管局工作，雖然不是前線醫護或其他專業人士，但仍能感受到醫院內的壓力，「感受到醫院入面嘅壓力，真係真係好大壓力」。

樓主指出，醫院為了騰出空間設立隔離病房，經常要將病房「左合右合」，導致原本為某科的病房，現時卻有不同科的病人，病床亦持續爆滿。他續指，醫院內不是所有病人都合作，願意乖乖聽話戴口罩休息，「一行開就除就拉低，有啲直頭當眼罩」，為醫護人員徒添工作量，感嘆說道：「捉呢啲都已經花唔小氣力，你唔珍惜生命都唔好連累照顧你嘅人先得㗎。」

疫情當前，樓主卻指仍有部分病人不合作，當醫護一走開，便立即除下口罩，甚至當眼罩戴。（資料圖片）

確診病人需要照顧，隔離病房工作多以抽籤決定，也有醫護自願申請調配，樓主稱即使有人怕影響家人，一旦中籤亦不能拒絕，故感謝一眾前線醫護的偉大和大愛。樓主最後不忘提醒市民繼續做好防疫，勤洗手、戴口罩和切勿「捽眼捽鼻」。

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