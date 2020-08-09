診所收工港女拍門求診　質疑醫生「咁準時走」　曬醫療卡稱要投訴

撰文：李納德
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俗語有云「阻人收工猶如殺人父母」，過了營業時間，上門拍門居然還要投訴？有診所職員大呻，早前診所過了開診時間及鎖門後，但仍有女病人敲玻璃門似求助，他好心去應門留，對方卻拋一句：「哦，原來你哋一直都喺入面！」雖然已過了應診時間，但女病人以「無睇錶」為由，勁寸職員「我唔知你哋會咁準時收工」，而當知道醫生已離開，更拿出醫療卡說暗示要打電話投訴，聲稱「聽日你哋仲喺度我就唔姓張」。帖文引起許多網民共鳴，斥有些人將醫療卡當無限額黑卡，理虧在先還要扮大爺，笑言：「佢又要改嫁？」
該名診所職員投稿至facebook專頁「診所低能奇觀」，表至某晚已到了收工時間，診所亦關了門，但突然有名女士敲玻璃要求看醫生，更問他們為何如此準時下班，還拿出醫療卡作勢要打熱線投訴。
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網民看完帖文後都笑言女子自以為是，拿着醫療卡就將自己當作大爺，而且根本上醫生收工時間還準時過診所姑娘，放她入去也看不到症。
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