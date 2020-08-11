將軍澳豬肉佬拉低口罩邊吸煙邊切肉　街坊斥衛生惡劣：毫無公德心

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「口罩令」正在實施，不論室內或室外都必須戴口罩，但有網民就貼出在將軍澳尚德街市拍攝的圖片，可見一名豬肉佬不僅沒有戴好口罩，口裏還叼着煙，衛生意識相當惡劣，引來網民鞭撻。

一名豬肉佬把口罩拉到下巴，口裏叼着煙，還一邊切豬肉。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名網民在facebook群組「將軍澳主場」發文，貼出在尚德街市拍攝的圖片，當中可見一名豬肉佬把口罩拉到下巴，口裏更叼着煙，違反口罩令之餘亦無視街市屬於禁煙區範圍。該豬肉佬一邊吸煙，一邊切豬肉，衛生情況令人憂慮。

不少網民看過圖片後都表示憤怒，認為豬肉佬缺乏衛生常識，完全沒有公德心：

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根據《吸煙（公眾衛生）條例》，任何人不得在禁煙區吸煙或攜帶燃著的香煙、雪茄或煙斗，違例者可被定額罰款港幣$1,500。另外，根據第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）例》，市民在所有公眾地方，不論室內或室外，必須戴口罩，違者須繳付定額罰款2000元或最高5000元，合理辯解者可獲豁免，但不包括吸煙。

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