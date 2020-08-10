外傭無視門禁唔戴口罩玩天光　僱主嬲爆出警告信：我哋都唔敢聚會

新冠肺炎第3波持續肆虐，近日更接連有正等候轉工的外傭確診，涉及多間宿舍。有外傭僱主日前發文，大呻家中外傭於周日休假時到宿舍與多名同鄉開慶生派對，更無視門禁玩天光。她又指從姐姐的相片可見，參加派對的外傭均沒戴口罩，直言自己於疫情期間也不敢聚會，「都唔明佢哋點諗嘅」，最終生氣得發警告信再大罵姐姐一頓。

有僱主發文大呻，家中外傭休假到宿舍開派對，不但沒戴口罩，更無視門禁時間玩通宵才回家。（資料圖片）

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該名僱主日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中姐姐已經47歲，不過仍非常貪玩，周日休假外出常常也不理晚上10時門禁，遲過指定時間才回家。僱主指，早前外傭休假時，於晚上8時半才通知她會較遲回家，「我問佢點解，你知唔知出面好危險叫佢盡快返嚟，佢答我：『Ok madam don’t worry I’m in the boarding house attend birthday（別擔心，我正在宿舍與朋友慶生）」。

僱主指姐姐之後傳相片給她，可見相中至少7個外傭聊天時均沒戴口罩，「我唔知係咪未食完啦，但我見啲人傾緊偈，同埋張枱冇嘢㗎囉」，直至晚上11時許，姐姐仍未回家，僅在電話表示「返緊嚟返緊嚟啦」。僱主說當時也「擔心到瞓唔着」，打算等姐姐回家，後來睡着至凌晨4時醒來才發現姐姐仍未返家，「我打畀佢又唔聽，我仲要返早，嬲到我瞓唔返，都係到我6:30就出門先打到畀佢」。

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姐姐清晨接電話時，表示正在乘的士回家，僱主氣得大罵姐姐一頓並發了一封警告信。她指姐姐對於玩通宵一事「多多藉口」，曾表示離開時港鐵已停駛，又指宿舍「太嘈」聽不到電話，惟均被她逐點擊破，「到最後我要求𠵱個月唔好放假住，我畀埋人工你，最多畀你1-2個鐘你傾電話聽歌落樓下一陣都唔理你」，惟姐姐卻以「樓下危險」拒絕，令她感到莫名其妙，「樓下就危險，你join birthday 就唔危險」。

僱主大呻，正值非常時期，自己也不敢與家人朋友聚餐，「我哋都唔敢聚會，都唔明佢哋點諗嘅，我哋只有返工同屋企，都唔敢帶小朋友出街」。她續指曾要求姐姐改至平日放假，不過對方即時拒絕，指「放平日寧願唔放，話平日冇得去宿舍同教會喎」。

帖文引來一眾外傭僱主熱議，不少人認為樓主不應容忍，「真係好離譜，不能接受，通宵才返」、「咁嘅時勢，請咗個唔聽話嘅公主真係會激死你，你真係只有同佢好好溝通，再唔掂唯有炒」。亦有人提醒樓主，「佢真係好唔啱，但你都要小心處理，強迫佢唔放假佢可以告你」，對此她則表示「所以同佢講唔好放假嘅時候，講得小心啲囉，話都係為咗佢着想，而家出邊好危險，我話等遲下疫情好啲嘅時候我幫你孖day」。

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