黎智英被捕｜壹傳媒股價急挫變爆升　KOL掃貨再沽貨即賺7.5萬元

壹傳媒集團創辦人黎智英今日（10日）被警方以違反《國安法》為由拘捕，指他涉嫌第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，另涉嫌串謀欺詐及煽動罪，同時被捕的還有黎智英2名兒子及多名壹傳媒高層。消息曝光後，今早壹傳媒（0282）股價一度大跌逾16%，至午間休市後卻急速反彈，最高升至0.4元，漲逾344%；收報0.255元，升約183%，同日創下全年高低位，成交額達3.94億，較上個交易日（7日）金額9.26萬大增逾4200倍。 位於將軍澳的壹傳媒大樓被警方搜查期間，KOL如「無神論者的巴別塔」及「渾水」都有在facebook專頁上發文，聲稱買入壹傳媒股票以示支持，有網民表示會仿效，相信因而帶動股價及成交額。「渾水」即日沽貨後獲利約7.5萬元，並說會把賺得的錢加碼至10萬元以作為中文大學同學的獎學金。而受壹傳媒急升帶動，本地傳媒股普遍造好，惟電視廣播（0511）卻下跌約3.4%。

早上約9時半，壹傳媒創辦人黎智英被警方拘捕。（羅君豪攝）

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壹傳媒（0282）今早以0.088元開市之後，最多跌至今日低位的0.075元，即跌0.015元或約16.67%，並徘徊在該價位附近至午間收市。下午開市之後，壹傳媒股市迅速反彈，並在1小時內急升至今日高位的0.4元，收市報0.255元，升0.165元或183%，同日創下52周高低位，成交額比上個交易日亦都急升約4255倍。

壹傳媒集團創辦人黎智英今日（10日）被警方以違反《國安法》為由拘捕，壹傳媒（0282）股價於午間休市之後急升，最後收報0.255元，升約183%，成交亦都大增。（Yahoo！財經網頁截圖）

壹傳媒股價今日猶如坐過山車，跌後急漲再回落，引起市場關注。fb專頁「無神論者的巴別塔」在上午10時59分就曾發文，指自己過去雖然不滿《蘋果日報》，但看見黎智英被捕「始終都係有種兔死狐悲嘅感覺」，決定「買幾十萬股282做個微股東表示支持」，他亦上載買入股票的截圖，可見他以0.077元的價格買入了30萬股，成交額為2.31萬元。

隨後財經界KOL渾水在在上午11時54分於其fb專頁「渾水財經Channel」亦都發文，引述「無神論者的巴別塔」的帖文，說「今日個人都冇乜理性，所以做咗啲非理性決定」，以0.078元的價格購買入122萬股，成交額約為9.51萬元。他提到自己在壹傳媒做專欄作家已有6年，覺得壹傳媒「感覺距離出事又再近少少，既然係咁，都唔爭在做埋你股東」。

午市後壹傳媒股價急升，渾水在下午1時許發帖，指自己已經沽貨，獲利約7.5萬元，強調「之後的走勢完全不關我事，我的操作亦只有一買一賣」，並說這次賺到的錢他將不會保留，並加碼至10萬元以作為中文大學同學的獎學金。

↓↓↓今日警方曾進入壹傳媒大樓搜查

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壹傳媒股價大副波動，創下52周最高與最低價，成交量急增下，帶動本地媒體股普遍上升，以下為部分股價的升跌百分比：

從上圖可見，多隻本地媒體股都錄得升幅，其中較突出的包括毛記葵涌（1716）升約47%、有線寬頻（1097）升約19%及萬華媒體（0426）升約16%。惟電視廣播（0511）及邵氏兄弟（0953）分別錄得約3.4%及1.6%的跌幅。

壹傳媒股價急升引起網民熱烈討論，當中以連登討論區的討論極之熱烈，不少人都發帖呼籲入貨買壹傳媒股票，不少人帳面亦都有賺。但亦有人指自己高價（0.375元）追貨，問現時股價下跌後應該如何處理。在香港討論區亦有不少網民討論，唯熱度相對連登討論區較低，其中有人指自己的哥哥於早上買貨20萬元，下午即賺3倍即60萬元。不過當中亦有睇淡的人擔心股份隨時停牌，直言「我冇膽！勇者先得！」。

有《蘋果日報》員工則在網上發帖，稱股價急升無助公司營運，呼籲大家買入壹傳媒股價前要三思，不建議作出不理性投資。

同場加映！（香港01製圖）

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