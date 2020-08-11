青海U型公路成網紅打卡熱點　遊客唔要命坐路中心拍照

現代人看到奇觀或美景，第一時間就想打卡，但也可能太忘我而忘記正身處險景。青海省G315國道因為U型的走勢成為了很多旅客和網紅的打卡熱點，但不少人完全不顧該處是車來車往的公路，直接走出公路拍照，由2018年而今更已因拍照發生8宗交通事故。

網上有很多遊客分享他們在G315國道拍攝的靚相，可見他們肆無忌憚地站出公路中間。（網上圖片）

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這個打卡熱點是青海省格爾木市G315國道，公路青海省德令哈至茫崖綿延數百公里穿越戈壁無人區，由於山勢起伏，公路有U型路段和連綿的上坡，在一片無人區中突出的公路十分壯觀，也因此成為網紅和旅客的打卡點，甚至連當地導遊都介紹旅客到訪，網上亦有很多遊客分享他們在該處拍攝的靚相，有人更是躺或坐在公路上擺姿勢打卡。

不過，G315國道是車來車往的公路，旅客走出馬路打卡其實十分危險，近日有內地媒體就關注情況，其中一段車cam顯示車輛高速行駛，剛好有人在公路拍照，車輛駛近，人們才一哄散開，即使險象橫生，這些人還發出嬉笑的聲音。亦有影片拍到即使有大貨車駛至響按，人們都不太理會，繼續拍照。

甚至有車輛要排隊等人影完相才可以過去。（網上圖片）

青海交警總隊表示，自2018年起，315國道上因為拍照就發生了8宗交通事故，今年以來更是每天都有違法行為發生，每日有30多宗左右，多時可達百宗，警方已加強在該路段執法，並在多處設置警示提示牌。