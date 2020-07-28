打卡稱親親大自然　港男遊橋咀島疑捉走海參寄居蟹　遭怒罵反駁嘴

今時今日行山要帶走垃圾、不可破壞自然生態是常識吧！不過有市民早前於行山分享群組打卡稱「親親大自然」，同時分享疑帶走海參、寄居蟹等野生動物的相片，引來一眾山友圍罵，然而樓主完全不覺有問題，更囂張地反駁其他網民指：「我喺一個地方揸住啲蟹唔代表我喺嗰度捉」。」

有港男上載在西貢橋咀島徒手拿起海參、以膠杯裝起寄居蟹等相片，引來網民懷疑他擅自捉走野生海洋生物飼養。（fb「香港行山遠足之友(吹水山谷）」截圖）

該名網民昨日（27日）於facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」上載多張於西貢橋咀島遊玩的相片，更打卡留言指「親親大自然」。相片可見他到過連島沙洲，也有在島上徒手拿起海參、以膠杯裝起寄居蟹等畫面。樓主在帖文中亦展示了家中飼養的寄居蟹及箭蟹等生物，引來網民懷疑他擅自捉走野生海洋生物飼養。

帖文引來大批網民怒罵，直斥樓主口講親親大自然，實際卻是破壞生態，又懷疑他將捉走的生物轉售圖利，「口講親親大自然，但實質破壞大自然！仲要出post刷存在感」、「咁鍾意執嘢走，不如執垃圾走，得唔得？」、「所剩無幾，何必還要破壞佢，影畀我哋睇唔通覺得自己好威咩」。

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不過樓主面對眾多批評聲音仍完全不覺有問題，更囂張稱：「邊個同你講我捉嘅呢？喺金魚街買完拎去環島遊，點知個袋穿咗搵杯入住得唔得？」又反駁網民質疑，指「先唔講保唔保護區，我喺一個地方揸住啲蟹唔代表我喺嗰度捉」，引來大量負評。

然而有網民卻「踢爆」，指樓主曾於另一群組上載同一輯相片，表明相中生物是「野採」所得，直斥：「又話罰採嘅，扮乜親親大自然？」

有網民「踢爆」樓主曾於另一群組上載同一輯相片，表明相中生物是「野採」所得。（fb「香港行山遠足之友(吹水山谷）」截圖）

事實上，西貢橋咀島屬香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍，受到法例第208章《郊野公園條例》規管。條例的第26條列明，禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，違者可罰款5000元及監禁1年；如屬持續的罪行，除本身就該罪行的刑罰外，可另處每日100元的罰款。