女嬰「下體多一根」？台婦崩潰：你說我懷男生！醫生卻講笑打圓場

婦產科醫生常要在半夜接生，有時會因為太疲累而鬧出一點尷尬小風波！台灣護理師李岱子近日上節目分享一則案例，某天半夜一名孕婦即將生產，婦產科醫師趕緊從睡夢中醒來接生，過程順利母子平安，接生完後便向產婦說聲「恭喜妳生的孩子是女生！」沒想到產婦看了一下寶寶後卻突然激動尖叫，不敢相信自己竟產下「下體多一根」的女嬰！

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護理師李岱子在《醫師好辣》中表示，由於婦產科醫生經常在半夜、睡夢中都會被叫起來接生，比起任何一科醫師還要辛苦。她接著說，有一次她在上大夜班的時候突然有孕婦要生了，因此事先準備好後就請醫生進產房，接生過程都非常順利，「媽媽來，深呼吸，來用力！用力！看到寶寶得頭了！」寶寶就這樣順利地接生出來。

醫生照往常慣例將寶寶抱給產婦看並恭喜道，「恭喜妳，妳生的這個孩子是女生！」但沒想到產婦卻突然在產台上激動尖叫，「什麼？怎麼是女生？你不是跟我說是男生嗎！」

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醫師有點慌張的仔細看了寶寶後，發現自己將男嬰誤看成是女嬰，於是趕快改口說，「沒有啦！小鳥飛回來了！」原來是醫師因為疲勞加上剛睡醒所以看錯了，好在護理師們在一旁幫忙緩和媽媽情緒，才結束這場尷尬的小風波。

同台嘉賓小馬也詢問「醫生是故意開玩笑的嗎？」李岱子則表示，這名醫生應該是剛睡醒，所以還有點恍惚，才會一時看錯，不過幸好最後有「圓回來」。她也表示，這種玩笑的確不好笑，不過是要讓大家明白，醫護人員的工作也是很耗體力和精神的。

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