【月經】台女星經期玩水下體生滿粒粒　蘿莉塔諱疾忌醫下場竟是…

台灣女星蘿莉塔從《大學生了沒》出道踏入演藝圈，多年來活躍在各大綜藝節目，雖然工作邀約多，卻也累積不少壓力。她透露有次僥倖想著生理期快結束，就和好友相約玩水，沒想到「下面」慘遭感染，長滿黃黃黑黑的顆粒物，且癢得無法入睡，讓她相當崩潰。

蘿莉塔月經玩水下體感染苦叫：好癢好癢！拖到一日終於…（點圖放大▼▼▼）

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蘿莉塔在《醫師好辣》透露，年輕時有次趁著經期尾聲去玩水，回家後開始察覺下面有點癢，但以為是月經關係並未在意，沒想到連續幾天越來越癢，癢到坐不住也睡不著，每天晚上都瘋狂想著「好癢好癢」，但她太過害羞，拖了好久都不敢看病。

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最後因為影響到工作，蘿莉塔才上門求醫，醫生一看傻眼，發現她的下面長滿了黃黃黑黑的顆粒物，表示情況很嚴重，除了塗抹、吃藥外，還必須加用「塞藥」，但她塞到第5天覺得不癢了，就沒有繼續塞，怎料沒多久又復發，這次即使把藥塞好塞滿，也還是被纏了半年多才漸漸好轉。

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婦產科醫生解釋，女性陰道中有乳酸菌，是有保護作用，蘿莉塔應是屬於「黴菌感染」，如果用了抗生素，雖然壞菌死光了，但也容易殺死體內的益菌，保護力會下降，因此服用抗生素後一般都建議多食用優酪乳或是益生菌，加強身體的保護作用。

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