【性病】台女星額頭密集式生怪瘡　Facial姐姐揭恐怖真相：病毒疣

台灣藝人楊皓如近日在節目上透露，她臉上曾莫名長出凸起的小肉球，當她去做臉時，店長更直接向她表明是「性病」，她嚇得趕緊去看醫生，最後才發現是烏龍一場。

「椰菜花」生喺太陽穴？點圖看背後真相▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

楊皓如在《醫師好辣》節目上表示，她有陣子因為工作忙碌，臉上長了一些疹子，「那些疹子長得時候就很癢，我就常去抓。」她決定去做臉看是否有改善，但做臉的小姐卻避之唯恐不及，最後才叫來一個菜鳥幫她完成做臉。

而楊皓如做完臉後，她透露店長就把她叫去並表示：「楊小姐不好意思，我跟妳講，妳臉上那個不是痘痘，也不是疹子，妳臉上那個凸凸的是性病！是病毒疣！」對方更保證不會說出去，要她盡快就醫治療。

相關圖輯：台女與閨密齊染椰菜花 竟與玩3P無關？醫生揭更驚人內幕（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 7 + 6

楊皓如馬上去求助皮膚科醫生，對方表示是「扁平疣」，通常是免疫力下降或是過度勞累，就可能會爆發，醫生更表示發作的時候會癢，但是不能去抓，因為具有傳染性，但只要多加休息，自然就會有所好轉。

皮膚科醫師陳昱璁則表示，「扁平疣」病毒有接觸性感染的風險，如果免疫力不好的人接觸就可能被傳染，他表示其實該種病毒跟菜花等性病是屬於同一種病毒，但是是不同類型的，一般在治療上，會選擇冷凍治療處理。

相關圖輯：台醫生分析三大常見性病 一種病無性交都會傳染？下體痕癢要小心（點圖放大▼▼▼）

+ 16 + 15 + 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】