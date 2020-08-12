銀紙散紙分放4個銀包　大媽超市畀錢搵足2分鐘　後方客人等到急尿

購物時準備好要付的金額能加快付款流程，方便自己又方便別人，但日前台灣卻有1名大媽，到超市購物時翻找銀包超過2分鐘仍未付款。原來她將銀紙及零錢分放於4個銀包，付款一刻才在櫃枱拿出銀包逐個取錢，令排在後面的客人忍不住大呼「我快尿下去了」。

台灣1名大媽付款時，拿出4個銀包翻找，過了2分鐘仍未付款。（示意圖）

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有台灣網民上周六（8日）於超市遇到一名奇葩大媽，她於facebook群組「爆怨公社」發文稱，排隊付款時，站在前方的大媽須付167元新台幣（約44港元），但過了2分鐘，大媽仍在翻找銀包。這時在櫃枱旁一同等待的女兒對樓主說：「媽，妳知道為什麼那位阿姨結帳皮包翻很久？」樓主則沒好氣回應：「誰知道？我已經快尿下去了。」

女兒徐徐再說，指出大媽原來將不同金額的零錢及紙鈔，分開放在4個銀包中，「那位阿姨大鈔一個皮包、10元一個零錢包、5元一個零錢包、1元一個零錢包」，揭開久久未完成付款之迷。

帖文引來網民熱議，不少人紛紛留言回應，笑稱「她在等看哪個忍不住的人直接幫她付了」、「有可能是強迫症」、「會等到睡着」、「裝腦的包包忘了帶出門」。

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