連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我　最後結果超意外

「好不安！WFH（在家工作）到老細同事唔記得咗我！」新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，打工仔能留家工作，減少外出感染機會，當然是最令人安心的做法，惟有連登網民發文稱，自4月開始已再沒有回公司上班，每日只在家中打機睇戲，到近日翻看更表才驚見原來一直自製「WFH」，最離奇是上司同事數月以來都沒有聯絡他，但糧照出，花紅照派，令他大感不安。帖文瞬間引起網上熱議，有網民稱「最緊要有糧出」，但不少人亦對誇張情節充滿質疑，「有潛力做新潮文」。

有連登網民發文稱，自4月開始已再沒有回公司上班，每日只在家中打機睇戲，但上司和同事都沒有聯絡他，令他感奇怪。（示意圖，GettyImages）

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該網民在連登討論區以「好不安！ wfh到老細同事唔記得咗我」為題發文，指自己年初新入職，但在疫情爆發下，公司開始實施在家工作政策，編更輪流回公司，因而連組長都未見過。其後公司進一步擴大在家工作安排，每月有幾位同事都可全時間留在家，樓主則在4月時有幸被選中，沒想到這卻是怪事的開始……

😂😂網民詳述自製WFH的心路歷程👇👇

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不少網民看完帖文後，最關心的樓主自製WFH期間「有冇糧出」，又指「有糧出就繼續唔好返，搵定返新工」。樓主則補充指「出糧出足，7月花紅都有」，因而令他更不安。但亦有網民難以相信是真事，直言一定是潮文，「冇咗是咁的，零分重作」。

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