還車30小時後被指車胎「中釘」索賠$750　電單車學神企硬拒賠償

學車都是由學院或師傅提供車輛，但如遇上車輛損毀責任誰屬應及早溝通以避免糾紛。一名正在學電單車的網民日前參加電單車路試堂，但當他還車後30小時，才收到訊息告訴他所駕電單車車胎「中釘」要換胎，更要其支付$750的費用，樓主馬上反駁指自己是正常使用車輛，亦拒絕賠償。 涉事學院事後在fb專頁上發文，指對指控感到愕然，過去如有車輛損毀牽涉到非消耗性零件更換就會要求肇事者負責，但承認是次事件員工檢查車輛時有疏忽之處，因此沒有強制要求學生賠償。

樓主還車30小時後，突然收到whatsapp指他當日用的電單車「條軚中釘」。（fb群組「香港鐵騎館（吹水區）」圖片）

該名網民在facebook群組「香港鐵騎館（吹水區）」發文，他指自己在8月9日，跟師傅上路試堂，「當時也依着師傅指示，正常使用車輛，沒有發生中釘嘅情況」，落堂後他也有檢查車輛狀況完好，師傅亦有責任檢查車輛，不料還車後30小時，突然收到whatsapp指他當日用的電單車「條軚中釘」，更要整條車胎都要更換。

樓主貼出和學院的對話，學院指電單車車胎中了釘，「一定要換呔，漏晒氣」，樓主問「我係咪要賠翻錢？」學院就回答$750。樓主即時列出3點反駁，包括他上堂時正常跟師傅行駛，沒有故意損害車輛、還車時他有檢查車輛狀況完好，以及學院事隔30小時才聯絡他，「30小時入面發生咩事無人知，亦唔知你上完堂後有無租車畀其他學生或其他學生上師傅堂要用車」。

最終學院決定由導師負責費用，雖然不用賠償，但樓主已覺得不合理，表示「下次再隔多一日賠埋部車畀佢」。事件引來網民熱議，不少人認為不可能要求學員付款賠償，亦有人指索賠$750太貴：

有關的學院指電單車車後輪中釘，釘有4個刺，經車房確認後並不能進行修補。（涉事電單車駕駛學院fb專頁圖片）

事後有關的學院在facebook回應事件，表示「本院的經營概念在於互信及用者自付原則，所以從未把維修費用算進成本以內」，消耗性零件或不影響正常安全使用下之損毀，學院會負責，但如牽涉到非消耗性零件（如指揮燈），需另外購買零件，則是肇事者負責。學院指全體員工都對「屈錢」的指控感到愕然，該電單車後輪車胎中釘，經車房確認無法修補及須要更換車胎，於是聯絡該車的最後一名使用者。惟最後亦說「經本院調查後，發現員工實有疏忽之處，沒有在使用後即時詳細檢查車輛，因此並沒有強性要求學生賠償」。

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