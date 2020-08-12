人形直立貼身狂嗅行山女　當局恐危及遊人　年幼黑熊遭捉走去勢

墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza García）一隻年幼雄性野生黑熊，早前被拍到靠近一名行山女子，不斷嗅她的頭髮及頸部，甚至出掌輕拍其大腿，片段曝光後隨即「熊氣」急升；然而有關當局認為牠可能對遊客構成安全風險，於是派人捕捉並進行閹割。

由於經常在奇平克生態公園（Chipinque Ecological Park）出沒，因此當地居民替牠取名「奇平」（Chipi），並形容牠是一隻「友善的熊」。體重約96公斤的奇平日前闖進民居後在院子內打盹，屋主發現隨即報警，環境保護局人員到場把奇平捉住帶走。

奇平被送到新萊昂自治大學（Autonomous University of Nuevo León）接受檢查，由獸醫裝上無線電頸圈以及進行閹割手術，然後被帶到奇瓦瓦州（Chihuahua）塞拉迪尼多山脈（Sierra de Nido mountain）附近放生。

黑熊奇平當日與行山女子的「自拍照」。（Facebook圖片）

避免跟其他熊族「撩交打」

當局其後發表聲明稱，是次行動由新萊昂自治大學的野生動物保育員與環境保護局商討後作出，強調奇平必須接受閹割，以免放生後牠跟其他熊族「撩交打」。

當地不少民眾不滿有關決定，認為應該是遊客先檢討自己的行為，不要為了自拍而引誘熊隻靠近；然而，專門研究熊類的科學家加什（Dave Garshelis）指出，雖然黑熊襲擊人類的事件並非經常發生，但在北美州每年平均有一人因此喪生，故當局有必要這樣做，尤其是奇平已習慣被餵食，很可能對行山人士構成危險。

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早前曝光的網上片段拍到，奇平在行山徑多次「人形直立」靠近一名女子，不停地嗅她的頭髮及頸部，甚至伸出熊掌輕拍其大腿；但女事主顯得相當冷靜，還拿出手機拍攝「驚險時刻」，數名同行友人嘗試引開奇平，但未能成功，直至奇平慢慢走遠，眾人才放下心頭大石急步離去。

There is another angle video. It lasts one minute!! pic.twitter.com/LKXEGYMguh — Fifí de Fifís (@FifiDeFifis) July 19, 2020