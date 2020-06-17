四川江油黑熊襲擊村民釀3死　遇難者家屬各獲賠29萬多元

5月17日（周日），四川江油市馬角鎮沉水村發生黑熊襲擊村民事件，造成3名村民死亡，警方將一頭黑熊擊斃。

據內媒《澎湃新聞》從遇難者家屬處獲悉，當地政府部門已和3名遇難者家屬達成協議，分別賠償29萬餘元。近日，遇難村民已陸續下葬。至於此前個別遇難者家屬提出的「移民下山」，在和政府部門商量。

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據早前報道，5月17日晚上7時許，馬角鎮沉水村47歲女村民唐某送7歲兒子周末返校路過梯子岩處，遭遇黑熊襲擊，7歲兒子僥倖逃脫，逃生過程中沿途呼救。唐某親屬、55歲男村民蘇某聞訊下山，前往尋找唐某過程中失聯。

警方接到報警後出動搜救人員進行搜索，唐某被發現時已死亡，蘇某下落不明。市政府帶再調集公安特警、刑警、森警，以及自然資源局等職能部門和基層幹部增援處置。在搜救過程中，參與搜救的另一名68歲男村民遭黑熊襲擊死亡。

18日（周一）凌晨2時許，搜救的公安特警與黑熊正面遭遇，將黑熊當場擊斃；凌晨6時許，搜救人員發現失聯的蘇某，蘇某被發現時已經死亡。這次黑熊襲擊事件造成3人死亡。

當地林業局發出警告。（網上圖片）

事發後，對於遇難者家屬如何賠償，頗受輿論關注。江油市自然資源局相關負責人5月21日表示，四川省尚未出台專門的「野生動物造成人身財產損害補償辦法」，當地將借鑒陝西、甘肅等臨近省份相關規定，確定補償細節。

遇難村民唐某的丈夫告訴澎湃新聞，目前沉水村6組尚有幾戶人家住在山上，遭遇黑熊襲人事件後，他希望能「生態移民」，下山定居。澎湃新聞獲悉，此次達成的賠償方案中，未包括「生態移民」內容。一名遇難者家屬稱，目前正在和相關政府部門商量。