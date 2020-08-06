黑熊頸被貼「Trump 2020」選舉標語　動保組織懸賞5000美元緝兇

小黑熊是無辜的，別傷害牠們！美國大選將至，因為疫情影響候選人選舉工程難以開展，但日前有動保組織發文，指有人將一個「Trump 2020」的選舉標語貼在一隻黑熊的項圈上，怒道「熊不是廣告牌」，更懸賞5000美元（約3.9萬港元）查找「犯人」。當地的黑熊研究者也批評在動物身上貼任何標籤都是極不道德，然而有許多網民還留意到，被研究的黑熊都戴上金屬項圈及耳環，看起來非常痛苦，認為除了要移除標語，也應拆開項圈。

北卡羅萊納州阿什維爾縣一隻黑熊被貼上「Trump 2020」的選舉標語，引起當地動保組織不滿。（「Help Asheville Bears-HAB」fb圖片）

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日前，北卡羅萊納州阿什維爾縣（Asheville）關注當地黑熊生態的團體「Help Asheville Bears-HAB」（下稱「HAB」）在facebook發文，稱收到居民舉報，發現有人將「Trump 2020」的選舉標語貼到一隻黑熊的追蹤項圈上，已是第二次出現類似事件。雖然網民們不是動物傳心師，但許多人看到黑熊表情都覺得牠相當痛苦，除了被貼貼紙，更多是頸上被扣上項圈。

HAB也引述拍照者Sheila Chapman的話，痛斥「在這些熊身上貼政治標籤的人都是殘酷又無情的」，黑熊要戴上金屬項圈及耳環已經很痛苦了，不明白為何還要貼政治標語。她看到黑熊站在門口，心中流露出難以言語的憤怒和悲傷。HAB決定懸賞5000美元，獎勵能提供「犯人」資訊的市民。

當地居民遇到黑熊是很平常的事，居民們樂於和黑熊和平共處，更建立起組織保護牠們的安全，幾乎未出現過問題，有時可能只是沒有固定好垃圾桶而被牠們亂翻。然而，這不是第一次有人在選舉期間傷害黑熊，Chapman同時也批評當地研究組織在黑熊頸上套項圈的行為，她已經聯絡該研究組織但未獲回覆。

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其中一位參與當地黑熊研究的學者Chris DePerno向《CNN》表示，研究人員不會縱容那些有目的地利用熊的人，指責「在動物身上貼任何標籤都是極不道德的」，他估計是黑熊與人相處久了失去戒心，才會允許他人貼東西到項圈上。

雖然HAB的焦點放在有人利用黑熊作政治宣傳，但許多網民紛紛為黑熊維權，認為研究人員無理由在黑熊頸上套項圈，指以現今的技術，要追蹤野生動物可以用晶片，否則「研究人員應該要戴上同樣設備」。不過有網民解釋，戴上項圈除了用於追蹤及數據收集，更多是用來阻嚇盜獵者，因為美國仍有人鍾情「狩獵文化」，盜獵者看到顯眼的項圈時會知道有人在追蹤該熊。

有趣的是，網民們一起猜是什麼人下手，除了有「借刀」攻擊候選人的可能性外，也有人疑問「無論有多喜歡特朗普都不會冒險將貼紙貼在黑熊上」，不少人提出是幫黑熊打鎮靜劑上項圈的人順便做的，笑稱如果有人在無武器的情況下走入黑熊的巢穴，分分鐘無命。

（綜合）