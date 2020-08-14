女生駕車遇山洪暴發　車輛入水抱樹撐50分鐘　全程拍TikTok有原因

行車時要瞻前顧後，除了留意其他車輛，更要注意有沒有洪水。美國一名18歲女生日前開車去找男友，未料當地暴雨導致山洪暴發，她說駕駛途中根本留意不到洪水，車子很快被浸到死火，洪水更流入車內。女生知道有難，急急離開座駕好死不死馬上被沖走，好彩抱着一棵樹等了50分鐘順利獲救。雖然過程極其驚險，作為年輕人的她竟然繼續拍TikTok，但她事後解釋拍片除了用來分享，讓人知道情況有多恐怖，亦希望紀錄過程以向保險公司索償。

女生開車找男友途中遇上山洪暴發，車子像在海上一樣。（影片截圖）

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TikTok在美國年輕一代中相當流行，近日有女生連遇險都要拍片。美國密蘇里州聖路易斯周日大雨導致山洪暴發，18歲女生嘉芙蓮（Catherine Ke）當天駕車到位於聖路易斯的男友家，途中遇洪水，車子迅速被淹，她拍片紀錄事情經過放到TikTok分享。

片段所見，車外一片黑夜下着暴雨，從車頭玻璃已經看到四周洶湧澎湃的洪水，如果沒看見車子還以為在海上。鏡頭一轉，原來洪水已經滲入車內，幾乎浸到座位，嘉芙蓮離開車子後被洪水沖走，要抱緊一棵樹等待救援，還目送自己的名牌銀包被沖走，幸好最終化險為夷，嘉芙蓮成功登上一艘救生艇逃出生天，她還在影片下笑言自己的車子和運動褲都玩完了。

嘉芙蓮接受訪問時解釋為何會開車駛入水浸路面，「我在路上行駛，根本看到不到洪水，否則我早掉頭走了」。她續指當時車子的引擎很快死火，但仍有電力，她連人帶車被迫在水中漂流，慢慢地水開始流入車內，「我第一個念頭是下車，要走到街上未水浸的地方」。

車子很快死火，而洪水又流入車內。（影片截圖）

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豈料一下車水流就把她沖走，眼見街道愈來愈遠，嘉芙蓮只好抱緊一棵樹，並馬上打電話求助，結果這一抱就抱了50分鐘，等待救援時還和接線員不停溝通，最後順利坐救生船離去。嘉芙蓮還大爆媽媽知道消息後還想前來營救，但開車不久一樣被困在水中。

女生等了50分鐘後，終於有一艘救生艇將她救走。（影片截圖）

嘉芙蓮透露，抱緊樹一刻還一度擔心會丟掉銀包，後來才醒覺這是生死攸關的時刻，冷靜過來後馬上打電話求救，雖然過程驚險，但幸運地只有手部受輕傷。她事發時還拍了TikTok分享，上載至今已有逾800萬次觀看，但她解釋拍片除了希望分享，亦希望用來向保險公司索償。

外媒提醒，如果開車時遇上山洪暴發，第一點切記不要駕車駛過水浸道路或橋樑，嘗試在較高地面找出安全路線。如果車子已浸入水中，應離開車輛並走到較高地點，而萬一像嘉芙蓮般擱淺在建築或樹木上，應該如她一樣保持現狀等待救援人員。

（綜合）

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