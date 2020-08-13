日本女生係理想情人？紀念日預咗收名牌　短訊要求嚴格唔准hea答

「台灣的情侶感情真好啊～」雖然並不是說和日本的情侶真的差異很大，但因為台灣情侶相處時距離非常親近，每次在夜市和情侶擦肩而過時，那甜甜蜜蜜打情罵俏的樣子都讓人不禁注目。

但是這種距離表現在情侶吵架時，因為不論女方或男方都會毫不修飾地直言不諱，也會成為爭執激化的原因。就好的方面或壞的方面來說，台灣情侶在愛情表現上都很率直。當然世界上有各式各樣的人，情侶們間也有各式各樣的相處模式，不能一竿子打翻一船人，但日本和台灣情侶的吵架原因果然有點不同。

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意見相左

這個吵架原因在兩國都是壓倒性地多。或者可以說，所有的吵架原因廣義來說都是因為意見相左。但是在溝通取得對方理解的技巧上，台灣比起日本來說顯然是非常的粗糙……（不，搞不好根本就沒有要取得對方理解的意思？！）雖然兩人在意見不合時，台灣情侶比起日本情侶衝突更加激烈，但只要爭執結束後就雨過天青，不會一直放在心上，這點非常棒。

金錢觀不同

女性比較會花錢，恐怕在每個國家都是這樣吧。但是其實男性跟女性花錢的方向本來就完全不同，尤其是在日本，喜歡購買名牌的女性很多，因此男方就不得不為了在紀念日送禮物而存錢，所以想出言干涉女性的購物的心情也不是不能理解。

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太過束縛・放置不理

台灣男性的勤於聯絡總是讓人讚嘆。而日本男性則是相反，因為太過忽視女姓，將女朋友放置不理而被甩的例子比比皆是。有的意見表示日本男性們因為每天都被工作追著跑，還要每天跟女朋友聯絡，實在有心無力啊。就算想用LINE，日本的女性對於LINE的內容也很嚴格，無法容許敷衍隨便的簡短回應的。此外，日本情侶容易分手的原因之一，意外的也有「男朋友實在太過束縛了」這樣的意見，這和彼此的性格適合度有很大的關係，所以真的是很困難呢。

花心

當然這在日本或台灣都是「絕對NG」的。如果只是吵架還好，偶爾也有聽說向對方追究反而被發火的例子，像這種對象還是立刻分手好！

所謂情侶間的吵架，有許多在他人看起來只會覺得「這什麼無聊小事啊！」的原因。不過日本有「正是感情好才吵架」的俗諺，各位情侶在吵架中也滋養感情吧！

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