居港日女數與香港男生拍拖10大好處　常覆短訊、愛快閃旅行都算？

機會嚟喇！飛雲！ 各位仍然單身的巴打不要氣餒，近日有居港的日本女生於日本兩性婚戀網站中發文，列出與香港男生拍拖的10大優點（香港人男性と付き合って得したと感じることベスト10），引起網上熱話。大家又是否認同呢？

在Oppa當道的時代，誰說港男沒市場？近日，有居港的日本女生於日本兩性婚戀網站E.ST上發文，列出與香港男生拍拖的10大優點（香港人男性と付き合って得したと感じることベスト10）。大至香港環境，小至港男性格，這位居港日本女生都將自己的見聞，和與香港男友的相處經驗，總結成10點與港男拍拖的10大好處！週末帶你飛一轉快閃旅行、滿街日式料理名店、紳士風度⋯⋯各位巴打，或正與港男拍拖的女生們又有同感嗎？

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早前日本 Twitter 瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，大家才明白，原來在女生口中「普普通通」的男生，其實一點也不普通！

其實要成為別人眼中的普通男人也絕不容易。（Twitter@kancore1727）

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「普通男」的7項必備條件在Twitter瘋傳後，不少網民大呻難度超高，滿足以上條件一點也不普通，更笑言「普通男的稀有度，就跟Pokémon的神獸一樣罕有」。門檻太高難做到？前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 分享，7個人人都能辦到的男生加分小細節：

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