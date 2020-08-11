救護員稱工作量大被批唔捱得　同袍列8點反擊：堅持緊嘅都想幫人

新冠肺炎第3波疫情仍然嚴峻，站在抗疫最前線的醫護人員個個疲於奔命，然而工作量大增的他們偶爾發文抱怨，卻被網民批評為「唔捱得」。有救護員看不過眼，發文怒數8點「反擊」，直言很多工作中的小事「都唔係人工包嘅」，又稱雖然並非每位救護員也充滿工作熱誠，但「至少繼續堅持緊嘅都仲有想幫人嘅心」，期望市民諒解及尊重。

疫情下救護員的工作量大增。（示意圖，資料圖片）

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有現職救護員日前發文大呻，疫情下工作量大增，每日甚至要直踩15小時，沒料卻有網民質疑他們「唔捱得」，有同為救護員的網民看不過眼，列出8點反擊，認為市民批評醫護前應先反思自己的行為，直言「教吓你哋班人點做人！」

↓↓↓救護員怒數8點籲市民反思↓↓↓

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雖然工作量仍沒改善，有時甚至要直踩至收工，樓主直言：「我唔會話所有救護員都對工作充滿熱誠，但係至少繼續堅持緊嘅都仲有想幫人嘅心。」他又指，「有冇火同做咗幾耐無關係」，不少同行也是本着幫助別人的心才不介意多行一步，希望市民體諒及尊重。

不少網民深感同情，紛紛留言感謝一眾醫護的付出，又指責濫用救護服務的人，「加油，平時對住啲病人你哋EQ真係好高」、「明顯地，工作壓力已積累多年，而疫情所帶來的壓力令杯中情緒裝滿而瀉了。香港救護員，辛苦了」、「其實真係好鬼陰公，真係近醫院又要坐救護車，擦傷下又坐救護車，M痛到頭暈又坐救護車，真係以為人哋唔係人」。

早前有救護員怒轟有市民濫用救護服務，將救護車當作的士：

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