搭飛機一定由左邊上機有得解　現職機師親自講解文化、安全兩原因

疫情之下，去旅行必定是香港人最掛念活動之一，搭過這麼多次飛機，你又知不知為何乘客總是要在機身的左邊上機？現職德國機師Captain Joe早前於其YouTube頻道講解這問題，更分享了機長總是坐於駕駛艙左邊的原因。

現職德國機師Captain Joe拍片分享乘客總是要在飛機機身的左邊上機的原因。（影片截圖）

搭飛機也大有學問！不時分享飛機冷知識的Captain Joe早前在其YouTube頻道解答飛機迷的疑問，原來在飛機左方上機不只牽涉文化，更與航空安全大有關係。早於航海時代，由於船隻的舵大部分安裝於船尾，泊岸時船身一般會以左邊靠岸，方便上落客及運送貨物，雖然飛機沒有舵，但這習慣一直沿用於飛機製作。

直至現代，大多數飛機均以機身左方作為上落客的位置，這安排讓貨物或行李上落，以及加油等工作於機身右邊同部進行，不但更快流轉速度增加效率，更可減少乘客或其他不相關職員闖進工作區域而發生意外的機會。

Captain Joe同時解釋，機長一般坐於駕駛艙左方的設定同樣涉及安全原因，如兩輛飛機同時迎頭行駛，按航空慣例雙方也需同時向右轉以騰出空位避免相撞，而向右轉時，坐於左方的機長較右方的機師能獲得較佳視野，對全機安全更有保障。