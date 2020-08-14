法籍設計師推特別訂造口罩　幾十對Barbie公仔手腳做裝飾

新冠肺炎肆虐全球，疫情下人人自危，擔心會感染病毒，居於英國倫敦的法籍時裝設計師Anne Sophie Cochevelou認為即棄的外科口罩讓人焦慮，故在封城期間利用玩具及小飾物，製作特別的立體口罩，希望為民眾帶來歡樂，緩解社會緊張的氣氛。

法籍時裝設計師Anne Sophie Cochevelou將公仔的頭貼在口罩上。（ig「 anthonylycettphotography」圖片）

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時裝設計師Cochevelou推出特別訂造的口罩，她接受英國媒體BBC訪問時表示，人們常用的即棄外科口罩讓人焦慮，靈機一觸下想到推出特別設計的立體口罩，她將不同玩具及小飾物拼貼在口罩上，例如在口罩上貼滿寵物小精靈公仔、小矮人、樂高積木等等，甚至會在口罩上貼滿十多對Barbie公仔的長腿，密集恐懼症人士見到一定怕怕。

👇👇👇Anne Sophie Cochevelou設計的口罩👇👇👇

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然而百貨應百客，外國民眾對於這些奇特的口罩都很受落，其facebook專頁有不少留言大讚「Amazing」（驚人的）、「Great work」（做得好）、「Flawless」（完美的），其網店更有不少口罩已經售罄，不過這些口罩製作需時，售價並不便宜，由26至120英鎊不等（約264至1217港元）。

（BBC）

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