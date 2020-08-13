Tempo口罩新登場　台灣製造BFE、PFE、VFE逾99%　即睇零售點資訊

撰文：卡洛兒
最後更新日期：
【Tempo台灣口罩】新冠肺炎疫情持續，紙巾品牌Tempo都加入生產口罩行列！Tempo香港公司在facebook公布，推出全新Protect醫用衛生口罩，BFE、PFE及VFE逾99%，符合歐洲標準EN14683 Type II，現於屈臣氏集團旗下的Great、Taste、Fusion及部份百佳超級市場有售。
Tempo推出全新Protect醫用衛生口罩。（Tempo Hong Kong FB圖片）
有網民昨日（12日）在fb口罩資訊群組上載照片，發現Fusion及taste都有出售一款台灣製造的Tempo口罩，包括成人及中童款式，一盒50個售175元。Tempo在fb表示，貨品數量有限，售完即止，產品最終零售價及供應為零售商自行釐定。
按圖睇實物包裝及零售詳情 ↓↓↓
Tempo口罩售賣詳情：
時間：即日起，售完即止
地點：Great、Taste、Fusion及部份百佳超級市場
款式：Tempo Protect成人及中童醫用衛生口罩
BFE、PFE及VFE逾99%
EN14683 Type II
售價：$175/50個
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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