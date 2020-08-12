90歲老翁穿保護衣告別愛妻　3周後染疫亡　死前表示：無一秒後悔

新冠肺炎疫情在全球已造成逾73萬人死亡，也拆散了無數家庭。在美國一名90歲伯伯上月為了探望染疫危重的愛妻，不惜穿上全身保護套裝進入隔離病房，握着愛妻的手與她告別，相信伯伯亦因此受到感染，並於8月初離世。伯伯離世前曾向兒子透露即使他染疫，也從未後悔和太太告別。

喬安7月時證實染疫，病情迅速惡化，瑞克明知可能感染但堅持與愛妻告別。（Scott Hooper fb圖片）

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90歲的瑞克（Sam Reck）和86歲的妻子喬安（JoAnn Reck）結婚近30年，他們住在佛羅里達州萊克蘭市（Lakeland）。妻子喬安在一年前被診斷出患有認知障礙症，因為疫情的關係他們必須分居，喬安住在護老院內，而瑞克則住在附近一間公寓。因護老院禁止探訪，為了讓夫婦二人見面，職員安排喬安走到瑞克公寓的附近，讓瑞克可以在二樓的露台看到地下的妻子。

不過，可惜喬安7月時證實染疫，病情更迅速惡化，當時瑞克表示希望可以去見妻子和她說再見。喬安（JoAnn）第一次婚姻所生的兒子胡珀（Scott Hooper）憶述，當時他表示不希望瑞克探望垂死的喬安，因為瑞克已經90歲，這如同走入獅子坑，但瑞克始終堅持，「我必須要去，必須要去見一見她」。

瑞克和妻子喬安結婚近30年，因為疫情要分開居住。（Scott Hooper fb圖片）

結果瑞克在喬安垂死時，穿上全身保護裝備，包括保護衣、戴上兩個口罩、手套等進入病房與妻子告別，他握着喬安的手說：「這幾個月來，我終於可以握住你的手了」又向喬安表示愛意，「親愛的，我是如此愛你」，最終喬安在7月12日離世。

不幸的是，瑞克不久也被確診感染新冠肺炎。他和病毒搏鬥3周後，胡珀8月2日在facebook公布了瑞克的死訊，他指瑞克被驗出確診時，曾問瑞克是否後悔去醫院和喬安見面，瑞克直言「沒有一秒鐘後悔」。瑞克說無論發生什麼事，他很開心有機會和喬安說再見和握她的手。家人表示兩人將合葬在佛羅里達州的一個紀念花園。

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