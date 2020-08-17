離奇「天外飛貓」擊暈主人　忠犬不讓「兇徒」離開

黑龍江省哈爾濱市一名姓高的老翁，上月12日在街上遛狗期間突被一隻從天而降的貓咪砸中，當場倒地昏迷，隨後被送院急救，至上周二（4日）才康復出院。老翁的兒子要求貓主賠償15萬元人民幣，惟對方指金額太大，並強調「是貓咪自己跳樓」。

閉路電視片段拍到高姓老翁當日出門遛狗，走到一個路口時一隻貓從天而降砸中他的頸部當場昏迷，其寵物金毛犬見主人倒地不起，並發現躲在一旁的肇事貓咪，立即上前攔住，不讓牠離開；及後一名男途人見狀報警，老翁隨被送往附近醫院急救。

不少網民隨即猜測貓咪從天而降的原因，「應該是家裏沒關窗，貓咪才跳下來吧」、「貓掉下來砸人砸車的案例不少了，應該長記性，封個窗花不了多少錢。」；另有人大讚金毛犬，「這隻狗狗很有靈性」、「狗狗立即控制住貓咪，很有潛質做執法人員」。

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經過20多日的治療，高姓老翁終於出院，惟仍需接受康復訓練。老翁的兒子說，父親做手術以及前期的治療費用太約為10萬元，加上後期康復，要求貓主賠償15萬元，「我們家裏實在沒有錢，所以我就給貓主人打了電話，但他後來就說不如起訴他吧。」

貓主人表示，愛貓當日跳樓時自己並不在家，「等我知道（有人昏迷）時，我還不知那是我的貓，到派出所認貓時才知道。我家那個貓，發情了，老在叫喚，所以我就把牠關到陽台上，不知為何牠就把窗子打開了。我們的確有責任，但一口氣要15萬實在有點太多了。」