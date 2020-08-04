女童突嚴重脫髮變「地中海」　看醫生才知竟因曾與鄰家小貓玩一下

脫髮的原因有很多，但是很少人會把脫髮跟寵物聯繫起來，甚至還有人想，寵物的毛髮那麼茂密，我吸個貓擼個狗，不是還會蹭一下牠們毛髮的靈氣嗎？這個想法很美好，但是事實上，反而有因為擼了貓而導致脫髮的情況發生。

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8歲小姑娘優優被媽媽帶進鄭醫生的診室。優優戴著帽子，優優媽媽一臉焦急，「 我女兒一開始放暑假，就嚷嚷頭頂痛，開始沒啥狀況，上週開始出了一個大膿包，碰都不能碰，最可怕的是，你看，這膿包附近的頭髮都掉光了」。

鄭醫生聽了優優媽媽的敘述，仔細察看了優優頭頂紅腫的膿包，大約3-4厘米的直徑，膿包頂部還有白色的膿頭。鄭醫生告訴記者：「這是典型的膿癬病例。」問到優優最近是不是有跟什麼動物有接觸，或者有做了什麼特別的事情，優優聲音很輕地說：「我就和鄰居家的小貓咪玩了一下，大家都在一起玩。」

隨後，鄭醫生給優優開了真菌檢查，1個小時後的檢查結果顯示，優優的確是被真菌感染引發的膿癬。「犬小孢子菌是親動物性的真菌，在小貓小狗等動物身上可以長期存在而不致病，但犬小孢子菌一旦感染人，便造成皮膚或毛髮的損害。」而且可以懷疑，小貓可能沒有做定期驅蟲，甚至可能患有皮膚病並且沒有得到有效治療，最終把病菌傳染給小孩子。

擼貓造成的脫髮，是永久性的嗎？

人人都愛美，特別是女孩子對形象特別的注重，如果頭頂這個膿癬造成的皮膚傷害是永久性的話，那對優優家庭來說是多大的打擊啊！簡直無法想像。不過幸好，從鄭醫生口中得知，這些症狀其實並不是永久性的，而且只要治療得當，恢復時間也不算太長，鄭醫生給優優做了肝功能檢查和真菌培養後，開了抗真菌口服藥，稱大致一個月後，優優的病症就可緩解，頭頂的斑禿也會隨著炎症的消退，慢慢長出新頭髮。鄭醫生還是說：「傷口不能切開，切開會不容易癒合。」

身體免疫力差的人，慎重擼「陌生的寵物」

根據醫生的判斷，優優這次是因為與一些攜帶了真菌的貓玩耍而導致的。鄭醫生稱：「我們不太建議孩子去觸摸不熟悉的小貓小狗。另外，身體免疫力較差的孩子還是得離小動物略遠些。像優優說的，幾個小朋友都在一起玩貓，其他幾個小朋友都沒有事，但可能優優機體免疫力較弱，被真菌感染，病症就發作了。」

鄭醫生表示，還曾經在門診接診過一個頭髮稀疏的小男孩，家裡人總認為孩子學習壓力太大，頭髮掉得快，但送來醫院，真菌檢查一看，孩子頭部真菌感染，毛囊受損，頭髮不長了，自然稀疏起來，原因就是幾個月前回老家時，和野貓玩了一會。

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還能不能擼貓？

我們完全無需過分擔憂，如果家裡一直在養的寵物貓狗，定期做好驅蟲打疫苗，就不用太擔心牠們突然會有什麼傳染病，因為聽說了一個消息就盲目把牠們拋棄是非常愚蠢的做法。但是做好個人衛生和寵物的衛生清潔，是肯定沒有錯的，可以最大程度地防止各種已知或者未知的疾病發生。對於小孩子來說，擼貓擼狗完後最好洗手，減少被感染的機率！

最後，夏天天氣炎熱，貓咪狗狗也會有情緒暴躁的時候，盡量不要讓小孩隨意接觸陌生貓咪狗狗，一定要在大人陪同下跟貓狗玩兒！

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