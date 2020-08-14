遭對面樓住戶投訴檯燈太光影響睡眠　將軍澳居民：以為自己開射燈

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香港被稱為「投訴之都」，實非浪得虛名，但有些投訴卻騎呢得惹人發笑。有將軍澳居民日前在facebook發文稱，收到對面大廈的住戶投訴，指其檯燈太光，令他們不能入睡，樓主聽罷非常無奈，稱那支燈只有40W，「我以為我開咗盞射燈」。

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有將軍澳居民日前在facebook發文稱，收到對面大廈的住戶投訴，指其檯燈太光，令他們不能入睡（fb「將軍澳主場」圖片）

該網民在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指自己住在將軍澳煜明苑，而對面大廈的住戶拍下照片，到其座頭投訴，「話我盞燈射到佢屋企令佢瞓唔到」。樓主表示，自己晚上只是在客廳開着一支普通的座檯燈，燈膽火數40W，平時放在窗邊都是向內照射，而非射出窗外，令他感莫名其妙。

帖文引起網上熱議，有網民笑言這應是檯燈廣告，「有冇樣睇下，等我買返個」，亦有人指可以搬到樓主對面單位居住，「咁咪慳返好多電費？」、「唔使鑿壁偷光啦」，但有充滿幻想的網民則指可能是愛情故事的開始……有網民就分享更多騎呢投訴↓↓↓

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診所亦是經常接觸投訴多多的客人，fb專頁「診所低能奇觀」就曾有一篇投稿，指關門時間仍有女士敲玻璃要求看醫生，更質問他們為何如此準時下班↓↓↓↓

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同場加映：怪獸家長教兒子當西客↓↓↓↓

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