躁漢赴法院搞離婚　對前妻揚言：調解完我就殺她　身藏殺人工具！

離婚有需要帶刀嗎？廣西1名林姓男子日前到法院處理離婚時，接受安檢時就開始情緒失控，當着法警面衝撞老婆，還大叫：「等下調解完我就殺掉她！」更誇張的是，男子將隨身小袋子放上X光機檢查時，即被照出藏了1柄約25厘米長的尖刀。其妻子的家屬馬上告訴法警，指林男有家暴前科，且曾揚言要殺他們全家。警方起了戒心，立即派員去檢查林男的汽車，結果發現封口膠紙、繩子及約100公升的汽油，調解後馬上將他帶走調查。

林男的隨身小袋通過X光機時，被發現藏有1柄利刀。（微博圖片）

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離婚很難好來好往，但至少要保持理性。廣西河池大化縣人民法院日前辦理1宗離婚案件，原告覃女和被告林男在上午到達法院，當時法官已通知安檢法警，林男曾有家暴行為，要小心看管，殊不知事後發展仍如此誇張。

法警開始核對2人的身份時，林男就衝入安檢室，撲向覃女又用力推撞，但隨即被阻止。情緒激動的林男把隨身袋砸到X光機上，還當法警的面說：「等下調解完我就殺掉她！」法警見狀嚴正警告，並要求他戴上口罩及出示身份證，但林男聲稱沒有帶在身。

法警在林男的隨身小袋內搜出1柄利刀。（微博圖片）

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警方在林男的車內發現封口膠紙、繩子及4個油桶。（微博圖片）

林男取回證件及口罩後，在調解過程中再度發難，之後回到安檢室時，法警見到他的胸前揹着一個小袋，要求他放入X光機檢查，發現裏面藏了1柄25厘米長尖刀，遂馬上收走。在安檢室等待的覃女家屬指，林男曾用微信威脅要殺她們全家，並展示紀錄證明。

法警覺得事件太可疑，遂檢查林男駕來的汽車，發現車上竟然有齊可作犯罪用途的物品，包括有封口膠紙、繩子及4個油桶，裝了約100多升汽油，認為他可能真的想持刀行兇。最終，警方指林某攜帶刀具、有蓄意傷害原告的意圖等，待離婚案調解完後，即將他拘捕，以便作進一步調查，林男隨即被拘留15天。

（綜合）