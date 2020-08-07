內地婦肚子狂撐變20公斤巨球　成因不明感絕望：在家等死已經兩年

患怪病已經不幸，如果發生在農村家庭更是慘上加慘。貴州一名36歲的兩孩之母，兩年前起肚子忽然變大，現在長到變成一個逾20公斤重的巨球，每晚只能坐着睡。除難以支撐高昂醫療費，更令人無奈的是醫生無法找出具體成因，只能抽出腹水緩和情況，絕望的她坦言：「在家等死已經等了兩年，可是死神遲遲不降臨。」幸好10歲兒子女和6歲女兒乖巧懂事，讓她重燃求生鬥志。

黃國嫻肚子撐得變巨球，但手腳卻是瘦瘦的。（微博圖片）

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黃國嫻是貴州安順經開區宋旗鎮打紙村村民，肚子比孕婦還要大，肚皮撐得快要破的樣子，皮下血管非常明顯，奇怪的是她手腳等身體其他部位都很瘦，體重55公斤，這個「巨球」就佔了逾20公斤，她說現在去坐車別人都會讓座，問她到底懷了幾胞胎。

原本黃女肚子是平平的，有肚腩都稱不上，但兩年前肚子突然脹大，初時覺痛去求醫，服藥後效果不明顯，之後肚子狂脹，她分別去了安順、貴陽等地醫院求診。醫生檢查發現她患了肝硬化及卵巢癌，CT掃瞄顯示她有腹水、左胸腔有少量積液、肝內膽管結石等，但「巨肚」成因不明。

醫生幫她抽了一周腹水，肚子的確變小，但停抽後又慢慢脤大。因為要照顧孩子，黃女未能到醫院做詳細檢查，而且借來的5萬元人民幣（約5.5萬港元）已幾乎花光。

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黃國嫻原本已抱住等死心態，但看見兩個孩子愈來愈懂事，現在看着他們成長是她最大精神寄託。（微博圖片）

黃女接受內媒訪問時稱，挺着巨球連睡覺都很困難，無法躺睡或側睡，她要將枕頭和被放在床頭，自己靠在被子及枕頭上坐睡，動作一久就會呼吸困難，又要坐起來，所以兩年來她基本上坐着睡。甚至平日行動都舉步維艱，走一走已經累得要命，看着直徑撐至70厘米的肚，她坦言：「在家等死已經等了兩年，可是死神遲遲不降臨。」

因為是貧困農村人，黃女不敢借太多錢，擔心自己萬一出事時，將來只會為丈夫孩子帶來負擔，抱住放棄等死心態，「可能我是個無底洞，拿多少錢給我都治不好了」。這段時間她丈夫在外面打工搵錢，幸好10歲兒子懂事，打理全部家務，她很不適時，兒子還能做飯給她和妹妹吃。

孩子是她現在唯一依靠，「我的背很脹，他就幫我按摩」，也因此她起了求生意欲，現時村鎮政府知道她要去醫院，還主動捐了3500元人民幣（約3900港元）希望幫忙，早前她再去檢查，醫生認為她肚內可能有良性腫瘤，但也僅屬推斷，因為若果是惡性，她可能早沒命了。黃女聽完後只想身體快點康復，她現在最大願望是照顧孩子們長大。

（綜合）