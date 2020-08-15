港媽任由孩子戲玩活生生印尼蟹1小時　仲拍片出PO：又吊起又插眼

父母教育對培養小孩正確價值觀非常重要，理應教會珍惜食物而非玩弄。不過，最近有港媽在網上分享炮製印尼蟹的過程時，卻與小孩戲弄活生生的蟹，表示「又吊起！又插眼，仲想同佢浸泡泡浴」，被大批網民怒斥「唔好玩生命」，並強調父母應着重身教，讓子女尊重食物，但帖文目前則已被刪除。

有港媽在網上發文指買來印尼蟹準備料理，任由家中2名小朋友「玩足.蟹」一個小時，其間更吊起和插眼。（fb截圖）

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港媽在facebook群組「今晚煮乜餸？？」發帖，表示最近買來一隻生猛印尼蟹，打算作泰式料理，惟文中卻半開玩笑地指：「每個人有得選擇嘅時候都想『安樂死』，蟹都唔例外，但當呢隻印尼蟹遇上嗰兩隻馬騮（小朋友），真係『生不如死』。」

港媽將「玩蟹」過程形容得繪聲繪影，家中2個小朋友玩弄了一小時，「又吊起！又插眼，仲想同佢浸泡泡浴」，表示自己都「冇眼睇」，才急忙救蟹入㕑房料理。據港媽上傳的影片，看到有人持竹籤敲打蟹殼，小朋友一度伸手靠近蟹，被正在拍片的媽媽阻止，指「唔好（用）隻手手啊」。

帖文一出立即引來網民炮轟，批評樓主不但沒有阻止小朋友，反而一同拍片並發文嬉笑，「其實妳係咪應該教下小朋友，仲要玩足成粒鐘」、「應該起碼唔好虐待佢哋」，認為樓主大可以較人道的方式處理，以身作則教小朋友尊重生命。帖文罵聲不斷，該帖目前已顯示被刪除。

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