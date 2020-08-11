【慎入】生牛肉砧板上抽搐　「彷彿還有生命」　嚇到阿媽唔敢煮

馬來西亞一名網民近日在Twitter上載片段，驚見一塊生牛肉竟然在砧板上不停抽搐，彷彿擁有生命一般；不少網民均表示畫面太詭異，紛紛直呼「太恐怖了」。

名為「@tterororo」的網民上月31日在Twitter上載有關片段，並留言稱其母當日打算下廚，但就被眼前這塊會「跳動」的生牛肉嚇倒，不敢下廚。片中的生牛肉的確相當「生猛」，不停地在抖動抽搐，有如心臟在跳動一樣。

大部份人看後都覺得畫面非常詭異，「這令人毛骨悚然」、「我看完後全身起雞皮疙瘩，強烈不安」、「你這段片令我不敢再吃肉了」；但也有人仍在開玩笑「感覺該頭牛本來就個性頑皮」。

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其後有網友解謎，指出片中的其實牛肉沒有問題，只是因為極新鮮的緣故才會抖動；事緣牛隻被宰殺後，雖然神經系統已經死亡，但神經末梢卻未，因此才會出現這種情況，只要再放一段時間，牛肉就不會再跳了。

「@tterororo」在回覆查問時亦謂，當他的母親將牛肉放回雪櫃一段時間後，就再沒有出現「肉跳」的場面。

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK



Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020